SALE EN SU DEFENSA
Susanna Griso, sobre la actitud de Cayetano Martínez de Irujo con la prensa: "En tu boda tienes muchas miradas"
Cayetano Martínez de Irujo vivía un pequeño altercado al salir de la iglesia del dìa de su boda cuando los reporteros allí presentes le preguntaban por cómo se encontraba tras darse el 'sí, quiero'. Una situación a la que ahora Susana Griso quitaba importancia.
Para sorpresa de propios y extraños, las primeras palabras de Cayetano Martínez de Irujo ante las cámaras al abandonar la iglesia del Cristo de los Gitanos con Bárbara Mirjan tras darse el 'sí quiero' este sábado, fueron un duro reproche a la prensa por no respetarle ni siquiera en el día de su boda, negándose a posar con su mujer y expresando su enfado por las preguntas sobre cómo había sido la ceremonia.
"Ya ya, no tenemos nada que hablar con nadie. Dejarnos tranquilos hoy, un poquito de respeto. Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que un poquito de respeto por una vez en la vida", decía visiblemente molesto.
Una inesperada y cuestionada reacción, ya que los reporteros tan solo querían saber cómo se encontraban después de convertirse en marido y mujer tras diez años de relación.
Una controvertida actitud que Susanna Gristo ha defendido a su llegada a Madrid tras asistir al enlace, asegurando que "bueno, el día de tu boda tienes muchas miradas, mucha tensión... no hay que darle importancia", añadiendo que a diferencia de Cayetano "la novia estaba exultante, feliz".
"La verdad es que ha sido una boda muy sentida, emotiva, para amigos y familia directa. Hemos comido maravillosamente, primero muy extenso porque el aperitivo fue muy largo, pero muy bueno, y la comida muy bien también", ha desvelado cuando le preguntaban si podía contar algún degtalle del enlace, revelando además que Cayetano y Bárbara se "ahorraron parte de la tradición" ya que "no hubo ramo y no hubo corte de pastel".
