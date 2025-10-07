¡ENHORABUENA!
Joana Sanz y Dani Alves dan la bienvenida a su primer hijo en la más estricta intimidad
Según adelantaba en exclusiva Vanitatis, Joana Sanz y Dani Alves ya serían padres, aunque de momento han querido vivirlo en secreto.
Joana Sanz y Dani Alves están viviendo uno de los días más importantes y felices de su vida: el nacimiento de su primer hijo en común, tal y como revela Vanitatis en exclusiva. Y también la modelo que más tarde publicaba un ramo de flores que le habían enviado dándole la enhorabuena.
La pareja ha optado por la intimidad absoluta para dar la bienvenida al bebé en Barcelona y, horas después del parto, ya disfrutan de la llegada del pequeño rodeados por sus familiares y amigos, mientras la prensa sigue atenta desde la puerta de su residencia en Esplugues de Llobregat.
Este nacimiento marca un punto de inflexión para ambos, después de unos meses cargados de emociones y dificultades, especialmente a nivel personal y judicial para el futbolista. Tras la sentencia absolutoria que permitió recuperar la estabilidad familiar, la modelo canaria anunció su embarazo explicando lo largo que había sido el proceso y cómo no sentía presión social por ser madre.
La llegada del pequeño supone el inicio de una nueva etapa llena de esperanza para Joana Sanz y Dani Alves, que han querido compartir con los suyos este capítulo de alegría mientras mantienen su vida privada fuera de los focos, tal y como cuenta Vanitatis.
