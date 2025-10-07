¡BODA A LA VISTA!
Andrea Duro anuncia su compromiso: ¿quién es su misterioso y desconocido novio?
Andrea Duro cuida bastante bien la privacidad de su vida personal, pero ahora, la actriz ha sorprendido a todos al anunciar, a través de una publicación de Instagram que...¡se casa! Y ha querido hacerlo posando junto a su discreto novio y enseñando su sofisticado anillo de compromiso. Esto es todo lo que se sabe acerca de su futuro marido.
Andrea Duro, nuestra querida Yoli de Física o Química, ha anunciado que se casa. La actriz de 33 años ha compartido una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram que nadie se esperaba: un selfie cargado de felicidad luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular. Junto a un mensaje que confirmaba que la pedida había sido en el sur: "En Granada siempre pasan cosas bonitas", frase que acompañaba con los emojis de un anillo y un corazón blanco.
Quién es el futuro marido de Andrea Duro
Pero eso no es todo, porque al deslizar a la segunda imagen nos encontramos con una foto de ella y su prometido juntos, dando protagonismo a la joya. En un primer momento, Andrea subió también un vídeo que mostraba cómo él se lo pedía mientras comían en un restaurante, pero terminó eliminándolo por no comprometer la privacidad de ambos. Algo que tiene sentido, ya que su novio es un chico alejado del foco mediático, y es que no sabemos ni su nombre propio. Tampoco se le conocen redes sociales, aunque Andrea en alguna ocasión ha compartido instantáneas a su lado con naturalidad.
Tal y como informaba Vanitatis, se conocieron detrás de cámaras mientras rodaban una serie, ya que él se dedica a la parte técnica de los rodajes. Además, ya habían coincidido en otros proyectos pero no se habían fijado hasta entonces el uno en el otro. Hicieron oficial su relación en diciembre de 2024, con una fotografía de ambos en blanco y negro tumbados en una playa de Canarias, donde tuvo lugar el rodaje de una serie en la que trabajaron juntos.
La actriz, que había salido anteriormente con el actor y modelo cubano Juan Betancourt y el futbolista mexicano Chicharito Hernández, aclaró así que su relación con el jugador de pádel Ale Galán había terminado, dando comienzo a esta nueva ilusión con alguien mucho más discreto esta vez.
Tras darse a conocer su compromiso, la actriz ha respondidoa través de una historia de Instagram a los mensajes de sus seguidores, que se han alegrado mucho por ella: "Gracias a todos por los comentarios de amor y cariño de los últimos días. Estoy muy feliz", dejando claro así que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.
