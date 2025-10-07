Enrique Iglesias rompe su hermetismo para apoyar a su madre, Isabel Preysler

Enrique Iglesias no suele dar declaraciones, pero esta vez ha querido reaccionar al proyecto personal de su madre públicamente, mostrándola todo su apoyo. A través de su cuenta de Instagram ha compartido una imagen de cuando era pequeño, junto a una elegante y más joven Isabel Preysler.

Lo ha acompañado de una descripción en inglés en la que parece estar orgulloso y conforme con todo lo que se cuenta en el contenido de su libro: "Felicitaciones a mi madre por su autobiografía. Qué vida tan increíble".

Una publicación a la que Isabel ha respondido con tres corazones a modo de agradecimiento por sus palabras. La fotografía, que sin duda les traerá muchos recuerdos, se ha llenado de comentarios remarcando la belleza de la filipina.

Tal y como contaba Isabel para una entrevista con la revista Bazaar, es el momento de contar su verdadera historia, aunque, dicho por ella entre risas, "puede que haga otras cuando tenga noventa". Hace unos días se generaba la duda de si profundizaría en su vida amorosa, especialmente en los problemas que pudo haber tenido con Mario Vargas Llosa: "Todo lo importante lo he contado, y si hay alguna cosa que no he contado es más bien porque no tenía nada que ver conmigo. Tenía más que ver con otras personas".

Además, alegaba que se han escrito muchos libros sobre ella, pero que ninguno ha sido totalmente acertado, llegando incluso hasta hacerse con mala idea, según su punto de vista: "Yo he contado la verdad y pensé que era el momento de que supiesen la verdad".