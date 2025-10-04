Cómo organizar la nevera: qué colocar en cada balda para mantener los alimentos frescos

Tener una nevera ordenada no solo facilita cocinar y encontrar lo que necesitamos, sino que también ayuda a conservar los alimentos durante más tiempo y evitar el desperdicio. La creadora de contenido Myrealfood comparte sus consejos sobre qué colocar en cada balda para aprovechar al máximo el frío y mantener todo en óptimas condiciones.

Balda superior

La parte más alta de la nevera es ideal para platos preparados, sobras o conservas que ya han sido abiertas. Aquí la temperatura es algo más cálida que en las zonas inferiores, por lo que no es recomendable colocar productos que dependen del frío constante para conservarse. Además, tener los restos listos para consumir a la vista facilita planificar comidas rápidas durante la semana.

Baldas intermedias

En las baldas situadas en el centro se encuentran los productos que necesitan un frío constante, pero no extremo. Según Myrealfood, este espacio es perfecto para huevos, lácteos, embutidos y productos precocinados, ya que las oscilaciones de temperatura son menores que en la puerta. Organizar los alimentos aquí ayuda a mantenerlos frescos sin que se estropeen rápidamente.

Balda inferior

La parte más fría de la nevera está reservada para carnes, pescados y alimentos que necesitamos descongelar (porque sí, se debe descongelar en la nevera). Mantenerlos en la balda inferior evita que el frío intenso dañe otros productos y garantiza que los alimentos crudos no contaminen los listos para consumir.

Cajones

Los cajones inferiores son ideales para frutas y verduras. Separarlas ayuda a que cada grupo conserve mejor su humedad y frescura, además de facilitar la organización por tipo y tamaño.

Puerta de la nevera

La puerta de la nevera es la zona con más cambios de temperatura, por lo que no es recomendable guardar productos muy perecederos. Myrealfood aconseja colocar aquí mantequilla, mermeladas, salsas, zumos y latas de bebidas, todos ellos menos sensibles a estas variaciones.

Con esta guía, organizar la nevera dejará de ser un misterio. Distribuir los alimentos correctamente no solo ayuda a mantenerlos frescos más tiempo, sino que también hace que cocinar y planificar las comidas sea mucho más fácil.