Marta Lozano anuncia su segundo embarazo: así lo ha ocultado todo este tiempo

Marta Lozano ha grabado un tierno vídeo en la playa junto a su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, para compartir con todos sus seguidores que... ¡Amplían la familia!

Con el mar de fondo, la influencer muestra a Lorenzo, el hijo que tienen en común, besando y abrazando su abultada barriguita, y ha descrito el momento con este comentario: "El amor se multiplica. Loren: Toc toc, ¿bebé?".

Marta Lozano anuncia segundo embarazo | Redes

La pareja, que contrajo matrimonio el 28 de mayo de 2022 en Jávea (Alicante), dio la bienvenida a su primer hijo el 16 de abril de 2024, y ahora, va camino de ser uno más en la familia con este segundo bebé.

Aún no se sabe si será niño o niña, pero la publicación ya ha conseguido desencadenar la expectación máxima y se ha llenado de mensajes de enhorabuena de sus compañeras de profesión, como este de María Pombo: "Emoción. Os quiero". Una noticia que simboliza el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.

Marta Lozano ocultó su embarazo en Instagram

Tras conocer esta noticia ahora cobra sentido su feed de Instagram donde la influencer solo ha publicado fotos con ropa más holgada o incluso vídeos donde se tapaba la tripa con un bolso como este de la Semana de la Moda de París.

Quizás, después de que su primer embarazo se filtrase, Marta ha querido ser más cauta y mantenerlo en total secreto hasta que quisiese anunciarlo. Pero ahora sí, podemos confirmar que Marta Lozano y Lorenzo Remohi se convertirán en padres de nuevo.