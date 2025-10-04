Barn jacket, la chaqueta que necesitas incluir en tu armario esta temporada

El frío está llegando, y con ello el cambio de armario. Y es en este punto en el que nos damos cuenta de que muchas de las prendas que nos representaban hace un año, ya no lo hacen más.

Así pues, llega el momento de innovar, de apostar por las tendencias más latentes de la temporada. Y es que para este otoño hay una prenda que lo va a petar: la barn jacket.

Sí, la misma prenda que ya vimos durante la primavera pasada se mantiene con mucha fuerza para esta nueva temporada de otoño e invierno. En este artículo te lo contamos todo sobre esta tendencia y donde puedes comprar una de estas chaquetas tan a la moda.

Sus orígenes

Aunque no lo parezca, sus orígenes se remontan a los granjeros y a los trabajadores industriales. Son chaquetas que llevaban debido a sus características: el tejido es muy resistente, acostumbran a ser impermeables, son oversized para facilitar el movimiento, se cierran con cremallera y tienen muchos bolsillos para guardar cosas.

Además, los colores más típicos de estas chaquetas son los mismos que los de sus orígenes en las obras: tonos marrones, caquis y hasta negros. Es por ello que, en la actualidad, son muchas las firmas que han apostado por usar colores que huyen de esta tradicionalidad, como el verde o el ciruela.

Lo que más gusta de la prenda

Pero, sin ninguna duda, lo que más destaca de esta prenda y, a su vez, lo que más gusta a los compradores, son las solapas del cuello en contraste. Y es que es uno de los elementos más característicos y distintivos de este tipo de chaqueta.

Otro aspecto que gusta mucho es la continua innovación. Aunque las piezas de pana en color marrón siguen siendo la mayor tendencia, cada vez hay más marcas que apuestan por sustituir el tejido por piel o bien teñir la tela de otro color.

Y para los más amantes de la moda, que les encanta lo más extravagante, seguro que les encantarán las nuevas versiones de las barn jackets con diferentes tejidos y estampados: tejidos de lona, denim o ante.

Dónde comprar la tuya

Esta tendencia llega tan fuerte que son muchas las marcas que han sacado a la venta su propio diseño. Desde firmas más exclusivas a marcas más económicas, al abasto de todos.

En la tienda H y M hay muchas opciones distintas. Aunque se venden en la sección de hombre, la chaqueta es ideal también para mujeres. Su propuesta más popular es en color crema con las solapas del cuello en pana marrón oscuro.

Barn Jacket | H y M

También cuentan con la misma chaqueta en color negro y verde bosque. Además, la firma sueca cuenta con otros lanzamientos más novedosos, como la barn jacket de polipiel.

Mango, también dispone de estas chaquetas en tendencia. A pesar de contar con las más básicas, la multinacional española se caracteriza por sus estampados divertidos y originales.

Barn Jacket | Mango

La última tienda a recomendar es Massimo Duti, quienes le dan una vuelta más a la idea y la presentan como abrigo. Una opción ideal para ir en tendencia hasta los días más fríos del invierno. Aparte de esta opción, también tienen disponibles chaquetas más básicas.

Barn Jacket | Massimo Duti

Ya sabes, ¡esta chaqueta en tendencia es un imprescindible de la temporada! Combina estilo, versatilidad y abrigo en una sola prenda. No puede faltar en tu armario si quieres elevar cualquier look otoñal.