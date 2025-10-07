Gisela, tras separarse de José Ángel Ortega tan solo 18 meses después de nacer su hijo: "De todo se aprende"

Después de una década de amor, Gisela y su pareja, José Ángel Ortega, decidían separarse este pasado verano. Y es que a pesar de que la pareja ha conseguido durante años permanecer fuerte en la búsqueda de ese niño que tanto les ha costado tener, tan solo 18 meses después de convertirse en padres, la cantante y su chico decidían tomar caminos por separado.

Una separación que salió a la luz el pasado mes de julio y de la que Gisela ha hablado por primera vez ante los medios. La cantante ha reaparecido públicamente ante la prensa en una gala solidaria, que se ha celebrado en Barcelona, a la que también acudió su amiga y compañera, Nuria Fergó.

Tras posar en el photocall, Gisela dedicaba unos minutos a las cámaras y hablaba por primera vez sobre cómo se encuentra tras su separación: "Bueno, pues como todas las personas que pasan por un momento así, hay momentos mejores, días mejores, días peores... Adaptándome a la nueva situación y poco a poco, al final hay que fluir, hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo con respeto y con cariño". "Todo es nuevo, entonces pues cada pequeño paso es un reto y poco a poco, es lo que digo, la vida es aprender y de todo se aprende. De todo se sale y en eso estamos", asegura positiva.

Gisela haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

A pesar de la separación, Gisela quiso dejar claro que mantiene buena relación con el padre de su hijo: "Tenemos una relación cordial, una relación sobre todo por el bien del pequeño, así que remamos un poquito en la dirección buena para él, para que esté bien él".

Sobre si podría haber una posible reconciliación en un futuro, Gisela responde: "Ahora es muy reciente todo, no te podría contestar a eso, la vida da muchas vueltas, pero bueno, de momento lo que hay que hacer es encontrar la paz, encontrar pues eso, la estabilidad y a partir de ahí, pues ya se verá".