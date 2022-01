La felicidad de la modelo Georgina Rodríguez ha durado poco. A pocos días del estreno de su tan esperado documental 'Soy Georgina', la empresaria se ha visto envuelta en una polémica familiar.

Tal y como informa el diario 'The Sun', algunos miembros de la familia Rodríguez se han pronunciado para contar, según su versión, cómo es ella realmente: "Algunos familiares le acusan de ignorarlos después de que se juntase con Cristiano Ronaldo y se convirtiese en madre de su hija Alana Martina, de cuatro años".

Al parecer, la vida de la modelo no ha sido fácil, tras el encarcelamiento de su padre por tráfico de drogas, fue su tío el que la tuvo que criar. Tras la muerte de su padre, Jorge, a los 70 años de edad en 2019, su tío, Jesús Hernández, le recrimina no haber sido capaz de llamarle para contárselo y no poder comunicarse con ella en ningún momento: "Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado y si quieres saber más, contáctame y te lo diré'''.

Tal y como apunta el mencionado medio, el tío de Georgina confesaba haber intentado contactar con ella: "Nunca la he pedido nada, pero solo nos ha llamado dos veces desde que está con Ronaldo"; no solo a través del teléfono móvil sino mediante las redes sociales e incluso intentando establecer contacto con su pareja Cristiano para que él le avisara, sin éxito alguno.

Sin embargo, al parecer no es el único miembro de su familia descontento con ella, la hermana de la modelo, Patricia, contaba a 'The Sun': "Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si podía pedirle a Cristiano que firmara una camiseta para mi hijo y ella dijo que no", su hermana no comprende cómo no pudo hacerle ese favor, ni cuáles son las razones de este distanciamiento familiar.

