Dudas y falsas creencias sobre la celulitis: te contamos 4 mitos y 5 verdades
La celulitis ha sido objeto de mil mitos, pero ¿realmente conoces a qué se debe esta alteración del tejido subcutáneo? Si padeces esta afección te interesará saber lo que nunca antes te han contado.
Uno de los mitos más extendidos es el de que la celulitis únicamente aparece en mujeres. Aunque estas integran la gran mayoría, con un 85% de los casos, esta afección también la pueden padecer los hombres, eso sí, en menor medida.
Sin duda, su gran misterio es la causa que la provoca. Las falsas creencias relacionan su origen con el sobrepeso y la edad, pero eso está lejos de ser verdad. En realidad, se trata de un problema más relacionado con la circulación que con el peso corporal de cada persona. Tampoco es solo un símbolo de envejecimiento, pues la celulitis puede manifestarse desde edades muy tempranas como la pubertad.
Además, las cremas no son milagrosas, pero eso no significa que no sirvan para nada, como a veces se puede llegar a pensar si no se ven resultados inmediatos. Al contrario, pueden ayudar a reducir su aparición o reducir su apariencia si se combinan con las prácticas adecuadas.
Una vez desmentidas estas extendidas creencias sociales, aquí te aportamos algunos consejos para que puedas aplicarlos a tu rutina.
-Hacer ejercicio de forma regular: mejora su aspecto al fortalecer la piel y quemar grasa.
-Una buena alimentación: reducir el consumo de sal, azúcar y alcohol; compensarlo con más frutas, pescado y verduras.
-Masajes para activar la circulación: activan y reducen las acumulaciones de grasa.
-Usar ropa cómoda: la ropa muy ajustada puede empeorar el estado de la celulitis al dificultar la eliminación de toxinas.
La verdad es que no podemos hacer desaparecer la celulitis, pero sí atenuar su aspecto y aprender a convivir mejor con ella. La clave es mantener los buenos hábitos, cuidarse y moverse.
