UNA PUBLICACIÓN MUY EMOTIVA
Raquel Reitx revela en un emotivo vídeo el nombre que le pondrá a su hija y le dedica unas palabras muy especiales
Raquel Reitx ha querido compartir con sus seguidores el nombre que ha elegido para su hija, a través de un emotivo que ha publicado en redes. Un vídeo, que te emocionará seguro, donde la influencer le dedica a su futura hija un precioso mensaje lleno de amor.
Publicidad
A principios del mes de agosto, la famosa influencer Raquel Yáñez, conocida en redes como Raquel Reitx, anunciaba que estaba esperando su primer hijo.
Una feliz noticia que celebró con todos sus seguidores, y es que desde que la creadora de contenido bilbaína comenzó en YouTube, en 2015, durante todos estos años ha formado una gran familia en redes donde, solo en Instagram supera el medio millón de followers.
Desde que hizo pública la noticia, Raquel ha ido compartiendo con sus seguidores cómo está llevando este embarazo e incluso ha enseñado cómo conseguía ocultarlo, mientras se grababa vídeos, hasta que decidió contarlo.
Y ahora, la influencer ha emocionado a todos publicando un emotivo vídeo, que seguro te emocionará, donde desvela el nombre que ha elegido para su hija. Una publicación donde le dedica unas preciosas palabras a su pequeña.
Publicidad