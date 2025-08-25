¿Quién es Dani Castilla? Atleta español y el nuevo novio de Sofía Surfers, la hermana de Lola Lolita

Sofía Moreno, conocida en redes sociales como Sofía Surfers, es la hermana pequeña de Lola Lolita. La joven de 21 años también se dedica a crear contenido y ya reúne, entre Instagram y TikTok, casi 7 millones de seguidores.

Su contenido se caracteriza, sobre todo, por bailes virales de TikTok y viajes, muchos viajes. A diferencia de su hermana mayor, a Sofía le apasiona descubrir nuevos países y paisajes, de una forma muy aventurera y llevando a sus seguidores siempre con ella.

Su último viaje, del que aún está disfrutando, está siendo en Kirguistán, un país de Asia Central que se ubica en la Ruta de la Seda, la antigua vía comercial entre la China y el Mediterráneo.

Está siendo un viaje espectacular y apasionante, además de contar con muy buena compañía. Lo está viviendo junto a su nuevo amor, su novio Dani Castilla.

Sofía Surfers y Dani Castilla en Kirguistán | Instagram, @sofia_surferss

Todo lo que sabemos de él

El mallorquín Daniel Castilla es uno de los jóvenes talentos más prometedores del atletismo español, concretamente en las vallas cortas. Empezó a entrenar a los 4 años, pero fue a los 14 cuando su carrera dio un giro al coincidir en la pista con el olímpico Yidiel Contreras, quien, desde entonces, se convirtió en su entrenador.

Bajo su tutela, Dani empezó a destacar rápidamente: en 2020 logró su primer oro nacional en los 60 metros vallas sub-16 en pista cubierta, batiendo además el récord de España. Dos años después repitió éxito, pero en la categoría sub-18, y debutó internacionalmente en la Gimnasiada Escolar de Normandía, donde alcanzó la final de los 110 metros vallas.

En 2023, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, subió por primera vez al podio en un campeonato nacional absoluto al conquistar el bronce en los 60 metros vallas en pista cubierta.

A pesar de que las lesiones en los isquiotibiales han frenado su progresión al aire libre, ya ha superado esos problemas físicos y se perfila como una de las grandes promesas del atletismo nacional en su especialidad.

Sobre su historia de amor

A pesar de que no han comunicado oficialmente que están saliendo, ya no se esconden de sus fans. De hecho, son ellos mismos los que publican fotos y vídeos juntos. La primera aparición de la pareja fue en el TikTok de Sofía, haciendo un baile.

Desde ese momento, no se han dejado de mostrar juntos, cada vez más cariñosos entre ellos, dejando claro que, lo que hay entre ambos no es una historia pasajera, sino una auténtica historia de amor.

Su viaje de verano

Hace una semana empezó el viaje que nunca olvidarán: se han ido a Kirguistán junto a la pareja Carmen Llatas y Mateu Hernández, también creadores de contenido de viajes y montañismo.

El viaje a Kirguistán de Sofía Surfers y Dani Castilla | Instagram, @sofia_surferss

Una experiencia repleta de aventuras y recuerdos bonitos: rutas a caballo, muchas horas de coche, montañas preciosas y lagos interminables. Además, Sofía y Dani están compartiendo muchas fotos y vídeos juntos durante este viaje, que seguro guardarán en el corazón.

Pero lo que más ha llamado la atención a todos sus seguidores son los outfits a conjunto que luce la pareja. Y es que, a la hora de hacer la maleta, se han puesto de acuerdo para ir igual vestidos, luciendo exactamente el mismo look.

Ahora solo queda desearles lo mejor como pareja: una vida llena de amor, comprensión y crecimiento compartido. Que sigan acumulando momentos únicos, viviendo nuevas experiencias y explorando el mundo juntos.