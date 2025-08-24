Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente durante una reforma en casa: "Tenía miedo"

El verano de Blas Cantó ha dado un giro inesperado. El cantante ha compartido con sus seguidores cómo, de forma completamente inesperada, ha tenido que ser operado de urgencia.

Debido a su apretada agenda y a los muchos viajes que tiene que hacer por trabajo, Blas Cantó ha contado que durante las vacaciones, intenta pasar la mayor parte del tiempo "en casa, tranquilo". Y ahora, con algo más de tiempo, intentamos aprovechar para hacer todas esas tareas que tenemos pendientes. Pero hay veces, que las cosas no salen como esperas...

Blas Cantó posando para los medios | Gtres

El artista ha relatado que ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico mientras estaba realizando una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".

"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", cuenta a través de esta galería, que ha publicado en TikTok, relatando lo sucedido.

Una publicación donde confiesa que "tenía miedo". "Al día siguiente, en poco más de una hora me operaron. Según dicen, salió todo perfecto. Ahora viene lo más duro: la recuperación".

Ahora Blas Cantó ya se encuentra en casa recuperándose.