Tener limpios los filtros del aire acondicionado te hará respirar mejor, ahorrar energía y gastar menos

El aire acondicionado es un imprescindible para poder combatir el calor del verano, pero ponerse a limpiar sus filtros puede dar un poco de pereza de primeras. Sin embargo, es más fácil de lo que piensas. Si están llenos de polvo, notarás que el equipo se esfuerza más, enfría peor, y encima, consume más energía. Por eso, dedicarle unos minutos a su limpieza cada pocas semanas es importante, y a la larga compensa.

Una mujer refrescándose con el aire acondicionado | iStock

El proceso es sencillo, asegúrate de apagar y desenchufar el aparato por el bien de tu seguridad. Después, abre la tapa frontal para retirar los filtros con cuidado, suelen ser de malla plástica o metálica. Una vez que estén fuera, aspira el polvo que han ido acumulado y lávalos con agua tibia y un poco de jabón neutro. No utilices productos abrasivos que puedan dañar el material.

Ya limpios, déjalos secar completamente al aire, evitando la exposición directa al sol y sin usar secadores. Cuando estén listos, vuelve a colocarlos en su sitio y cierra la tapa. Lo recomendable es realizar esta limpieza cada 2-4 semanas si se usa frecuentemente, o incluso más a menudo si es que hay mucho polvo en el ambiente.

Aire acondicionado | Freepik

Limpiar la suciedad acumulada en el aire acondicionado, mejorará la calidad del aire que respiras, evitando síntomas alérgicos como tos o estornudos. Además, prolongará la vida útil del equipo, y reducirá el consumo energético si lo combinas con otros buenos hábitos, como pueden ser ajustar la temperatura entre 24 y 26 grados y usar el modo eco.