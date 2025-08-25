Paula Echevarría y Miguel Torres vuelven a sentirse "novios" en su escapada romántica a Marrakech

"Volver a Marrakech 7 años después y comprobar que seguimos siendo nosotros", así ha presumido Paula Echevarría de la bonita relación que tiene con Miguel Torres. La actriz, no ha dudado en compartir con sus seguidores cachitos de su viaje a Marrakech (Marruecos). El destino para esta escapada romántica no ha sido elegido al azar, porque esta fue la primera ciudad que visitaron como pareja cuando comenzaron a salir juntos. Un viaje en el que han revivido muchos recuerdos del principio y creado otros aún más memorables ahora que su relación ya está plenamente consolidada.

Aunque tan solo han estado allí 3 días, los han sabido aprovechar al máximo, entre comidas típicas, ratitos en la piscina, pero sobre todo, mucho amor: "3 días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención… Calma, desconexión y diversión. 3 días que han sabido a gloria".

Paula lo dejaba claro, con esta escapada volvieron a ser "novios". Una publicación en la que se les ve completamente enamorados, y que ha generado cierta envidia sana por comentarios. Una de las cosas por las que sus seguidores mostraban más interés era por saber el nombre del hotel en el que se hospedaban, y es que claro, con un post así, como para no querer copiarles la idea, pero ¡tenemos respuesta! Se trata del Riad La Sultana, por si tú también quieres ir con tu pareja y hacerte fotos luciendo modelitos tan top como los de Paula.

Ahora de vuelta, la pareja se encuentra de nuevo en Marbella, disfrutando del festival Starlite un verano más. Allí celebraron, como es ya costumbre, el cumpleaños de Paula, siendo el viaje a Marrakech una manera más privada de celebración. En el último concierto al que han acudido del festival, se les ha preguntado sobre su escapada, y Miguel contestaba: "Marruecos lo tenemos muy cerquita, era un viaje cómodo y hemos podido disfrutar los dos solitos. Llegamos ayer y ya estamos hoy aquí, o sea que Starlite es como nuestra casa, y hoy es un concierto que lo teníamos marcado en el calendario porque nos gusta mucho", refiriéndose al concierto del que iban a disfrutar, Fangoria.