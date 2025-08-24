EN REDES SOCIALES
Chiara Ferragni da un importante paso en su relación con Giovanni Tronchetti Provera: su primera foto juntos
Este verano, Chiara Ferragni ha decidido hacer oficial la relación que mantiene con Giovanni Tronchetti Provera. La influencer ha sorprendido a sus millones de seguidores publicando su primera foto juntos disfrutando de un romántico atardecer en alta mar.
Chiara Ferragni ha publicado su primera foto oficial con Giovanni Tronchetti Provera. Parece que un año después de que se conocieran en el verano de 2024, aunque los rumores sobre que estaban juntos no comenzaron a surgir hasta el mes de noviembre, la influencer y el vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Automovilismo en Pirelli han confirmado su relación.
Ha sido la influencer quien ha dado un paso al frente y ha compartido con sus más de 28 millones de seguidores de Instagram esta romántica imagen disfrutando ambos de una preciosa puesta de sol a bordo de un barco.
Un post que, en cuestión de horas, ha superado los 700 mil likes en Instagram.
Aunque hace unos meses, en abril de 2025, hubo un distanciamiento entre ellos, la influencer y el empresario se dieron una nueva oportunidad y, parece, que ha triunfado el amor.
Giovanni, es hijo de Marco Tronchetti Provera (vicepresidente ejecutivo de Pirelli y expresidente de Telecom Italia) y Cecilia Pirelli, perteneciente a la familia fundadora del imperio Pirelli. Estuvo casado con la empresaria alemana Nicole Moellhausen durante siete años y tuvieron tres hijos en común.
Los niños, un vínculo muy importante en esta historia de amor, ya que después de conocerse en Ibiza hace un año, ese vínculo se reformó ya que sus hijos y los de Chiara, fruto de su matrimonio con Fedez, van al mismo colegio en Milán.
