Su tercer y último año de formación militar: así será la nueva vida de la princesa Leonor en el Ejército del Aire

Apenas un mes después de finalizar su instrucción en La Armadas en la Academia Naval de Marín, y tras disfrutar de unas merecidas vacaciones con sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana la infanta Sofía, primero, en Palma de Mallorca cumpliendo con la tradición, y posteriormente en Grecia a salvo de miradas indiscretas. La princesa Leonor apura sus últimos días de descanso antes de comenzar su tercer y último año de formación militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas.

La princesa Leonor, impecable con el uniforme | Gtres

Será el próximo 1 de septiembre cuando la Princesa de Asturias ingrese en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), y lo hará como una alumna más, sin privilegios a pesar de ser la heredera al trono, y sujeta a las estrictas normas de convivencia, con una importante carga lectiva que incluirá horas de instrucción en simuladores antes de poder pilotar junto a un instructor el avión de entrenamiento Pilatus.

En esta nueva etapa que espera ilusionada, la jornada arrancará diariamente muy temprano, a las 6.30 horas, con el toque de diana; las clases se iniciarán a las 7.40, tras un desayuno sencillo en compañía del resto de sus compañeros. La sesión matinal se prolongará hasta las 15.00 horas, con un breve receso a media mañana, para retomarse a las 16.00 horas hasta las 18.00. A partir de esa hora, los alumnos disponen de tiempo de paseo, que pueden dedicar para salir de la escuela o estudiar, hasta las 22.15 horas. La cena, que puede hacerse fuera, es a las 20.30 y a las 22.30 se decreta silencio.

La rigidez de los horarios castrenses no es nueva para la princesa Leonor, que en los dos últimos cursos ha pasado ya por la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).