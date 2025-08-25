Fabiola Martínez se desentiende de la portada de Bertín con su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén

El pasado miércoles 20 de agosto se publicaba en exclusiva el primer posado de Bertín Osborne con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, de año y medio. El cantante, de 70 años, lo ha hecho, según sus palabras, para evitar que sea un niño desconocido, y normalizar la situación posando con el pequeño al igual que hizo con el resto de sus hijos. Por su lado, Fabiola Martínez, su exmujer y madre de sus dos hijos Kike y Carlos, prefiere mantenerse al margen sobre este tema.

Fabiola Martínez deja clara su postura ante la prensa | Europa Press

"En esto no tengo nada que decir, respetadlo por favor", así contestaba Fabiola cuando se le preguntaba si le hubiera gustado que Bertín cobrara por la exclusiva, ya que no quiso lucrarse del posado, para destinar el dinero a La Asociación Kike Osborne, fundada por los dos en conjunto para apoyar a las familias que tienen niños con discapacidades.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez con su hijo Kike en los Premios Dona2 | Gtres

La prensa también ha querido preguntar si va a presentar a los niños, que aún parecen no conocerse, y aunque en su momento Fabiola dijo que iba a hacer por favorecer esa relación entre hermanos, tampoco ha querido dar detalles: "No voy a decir nada".