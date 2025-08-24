El mejor método para limpiar las manchas de aceite de la airfryer, según la OCU

Para evitar sabores y olores indeseados, es necesario limpiar la airfryer con regularidad. De lo contrario, la suciedad puede afectar al consumo energético e incluso a la seguridad del aparato. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) enfatiza en la necesidad de limpiarla después de cada uso, y nos ha compartido un método muy sencillo para retirar las manchas de comida y residuos grasos sin necesidad de dañarla con productos agresivos.

Consiste en retirar la cesta y la acumulación de restos o aceite con un paño o trozo de papel absorbente; tras haberla desenchufado y esperar a que se enfríe previamente, claro. Después, tendrás que lavar las piezas desmontables con agua caliente y un poco de jabón.

Palomitas de salmón en airfryer | iStock

Deberás usar una esponja suave para no rayar las superficies antiadherentes, y aunque algunas partes puedan ir en el lavavajillas, mejor asegúrate consultando el manual de instrucciones propuesto por el fabricante. Cuando vuelvas a montar dichas piezas han de estar completamente secas.

Para las zonas más rebeldes, como la resistencia o el interior, en las que la grasa se queda más incrustada, la OCU recomienda aplicar una pasta de agua y bicarbonato, y dejarla actuar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, deberás frotar suavemente y retirar la disolución con una esponja húmeda. Actúa como desengrasante en las zonas más resistentes, pero además neutraliza los olores.

Bicarbonato de sodio | Freepik

Recuerda que nunca se deben usar productos abrasivos, y menos en la bandeja en la que cocinas de forma directa tus alimentos. Tampoco utilices esponjas metálicas que puedan dañar el revestimiento del aparato. Evita mojar los componentes eléctricos, y si usas moldes de horno o papel vegetal, no los reutilices en exceso, pues la grasa acumulada puede ser perjudicial para la salud.

Limpia el cesto de tu airfryer tras cada uso, y combínalo con una limpieza más profunda de forma ocasional. Una buena limpieza después de cada receta que prepares alargará la vida útil de tu freidora, asegurando comidas mucho más saludables y de calidad.