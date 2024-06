Esmeralda Moya se emociona hablando de su padre, que padece Párkinson: "Ahora nos necesita tanto"

Esmeralda Moya ha reaparecido ante las cámaras en el concierto de Marta Sánchez que se ha celebrado en el Teatro Albéniz. La actriz ha dado varias declaraciones a los micrófonos de Europa Press sobre cómo se le plantea este verano y sobre la labor de ayuda que hace dando visibilidad a la enfermedad que padece su padre, Párkinson. No se ha querido perder esta cita con la cultura en la que ha expresado que la música para ella es algo fundamental en su vida y que le acompaña tanto en los momentos buenos como en los momentos malos: "La música es vitamina y todo lo que conlleva el arte también".

Esmerlada Moya en el concierto de Marta Sánchez | Gtres

El verano ya está aquí y la modelo ha adelantado que, de cara a estos meses, de momento no ha organizado ningún plan. Esmeralda ha preferido compartir este tiempo con su padre, que está atravesando un momento delicado de salud. Cabe recordar que a mediados del año 2023, la actriz anunció por redes sociales que su padre sufría una grave enfermedad. El Párkinson y la demencia sacudían la vida de Ángel y la de su familia. "Me costaba decirlo, pero más que nada no he organizado nada de vacaciones para estar con mi padre, porque ahora mismo nos necesita tanto", ha dicho emocionada para las cámaras.

Completamente emocionada, no ha querido dejar pasar esta oportunidad para seguir dando visibilidad a la asociación en la que están tratando a su padre. Aunque Ángel lleva sufriendo esta enfermedad muchos años, no fue hasta el año pasado cuando la actriz de Los Protegidos quiso darle voz en sus redes sociales, donde ha ido contando el desarrolloy dejándole cartas de cariño hacia él. Una iniciativa con la que ha ayudado a visibilizar estos problemas, aunque ha asegurado que no es consciente de todo lo que ha aportando contando su historia: "No sé si soy consciente, pero no voy a dejar de hacerlo". Además, ha confesado que desde que habló abiertamente del Párkinson ha recibido una cantidad de mensajes de gente que le ha pedido ayuda: "Me piden hablar, yo hablo con todo el mundo que me escribe, les facilito información de la asociación".

Eso sí, es consciente de que no todo el mundo tiene la suerte de pertenecer a una asociación y recibir esta ayuda como su padre. "Nos olvidamos de lo que hay detrás de esta enfermedad, pero es cierto que hay detrás unas familias, unas terapeutas. Un equipo maravilloso", ha sentenciado. Y, antes de despedirse, Esmeralda ha animado a todo el mundo del arte a que colabore y se involucren con la causa.