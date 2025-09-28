Esmeralda Moya confiesa cómo se encuentra tras la muerte de su padre: "Luchando para que nos vea felices"

Esmeralda Moya ha vivido el que ha sido uno de los peores momentos de su vida. La actriz sufrió la muerte de su padre a los 65 años tras padecer Parkinson, al que dedicó una conmovedora carta.

La intérprete reapareció pocas semanas después cargada de optimismo aunque aún muy emocionada contaba a la prensa cómo sobrellevaba el duro golpe.

Ahora van a cumplirse siete meses del fallecimiento de Ángel Moya y Esmeralda ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press para desvelar cómo va recuperándose de esa pérdida tan importante.

"Estoy, ya te digo, intentando remontar", confesó, reconociendo que "han sido años" de lucha y ahora "hay que volver al trabajo y hay que volver a estar al pie del cañón con la familia y con todo lo que venga".

La actriz reconocía que está "con fuerza" porque "la vida sigue", pero aseguraba que "le echo mucho de menos, es duro, pero ya está... Mi padre, esté donde esté, seguro que quiere verme feliz y yo estoy luchando por ello".

Esmeralda Moya | Europa Press

En ese aspecto, la intérprete confesaba que toda la familia está "luchando para que nos vea felices y la vida sigue, si es que nadie está a salvo de esto y esto desgraciadamente está a la orden del día".

Por último, en cuanto a cómo vivió la enfermedad de su progenitor, Esmeralda comentaba que "sentía que tenía que devolver ese amor que siempre me han dado y no concibo no cuidar de mis padres y no estar al pie del cañón. Estuve hasta el último momento y volvería a hacerlo mil veces más, aun sabiendo el final, y me quedo con que he tenido un padre maravilloso durante treinta y nueve años y ha sido el regalo más bonito que he podido tener".