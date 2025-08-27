Enrique Iglesias y Anna Kournikova, serán padres de nuevo: tres hijos y una vida discreta en Miami

Los rumores que empezaron a correr a principios de verano se han confirmado. ¡Hola! ha publicado, en exclusiva mundial, que Anna Kournikova está embarazada de su cuarto hijo. La revista lo ha corroborado gracias a fuentes cercanas a la familia, que han afirmado que la extenista está en el ecuador del embarazo, está "perfectamente bien" y dará a luz a finales de año.

Será el noveno nieto de Isabel Preysler, tras los dos de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, los tres de Ana Boyer y Fernando Verdasco, y los tres de Anna y Enrique Iglesias.

Si la pareja sigue la lógica de los otros embarazos, el nacimiento del bebé será una noticia que quedará alejada del foco mediático.

Anna y Enrique se conocieron hace 24 años en el rodaje del videoclip de la canción Escape. Tal y como recuerda la revista, la pareja siempre se ha mantenido muy discreta en todo lo relacionado con los temas personales y se dejan ver muy pocas veces, solo por asuntos profesionales.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias en Miami en 2018 | Gtres

Una de las últimas veces en que se ha visto a la extenista, ha sido esta semana llevando sus hijos al colegio, coincidiendo con el inicio del curso en Estados Unidos (recordamos que viven en una zona exclusiva de Miami). En 2017 nacieron sus primeros hijos, los mellizos Nicolás y Lucy, y en 2020, Mary, su hija pequeña.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias con sus hijos en 2022 | Instagram

¿Cómo son los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Esta discreción y hermetismo que mantienen en torno a la familia hace que no tengamos muchos datos de cómo son sus hijos, pero alguna vez, alguna pista han dado. Como, por ejemplo, en la entrevista que Enrique Iglesias protagonizó en El Hormiguero hace ya tres años.

Enrique Iglesias | Enrique Iglesias

En aquella ocasión, dijo que su hijo Nico es un poco revoltoso, igual que él cuando era pequeño: "Yo era un poco tremendo cuando era un chaval y mi hijo Nico me recuerda a mí en ese sentido". Comentó también que las peleas entre los mellizos eran frecuentes, pero, aun así, "aunque tengan un mal día, estén chillando o pelando, me lo paso genial con ellos". Además, son el antídoto cuando está de bajona, ya que "me levantan el ánimo, cuando los veo me ponen de buen humor", confesó.

Reconoció que le cuesta ir de gira (aunque le guste estar en los escenarios) porque el tiempo pasa muy rápido y por eso siempre quiere estar en casa con ellos, viéndolos crecer: "Si no estoy arriba en el escenario, necesito estar en casa con ellos".

Declaró sentirse "afortunado" y ser feliz cuando está con ellos y compartió algunos consejos que sigue como padre: "paciencia, escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás aquí con ellos, aunque no estés con ellos físicamente, y que siempre pueden contar conmigo y que siempre voy a estar allí para ellos".

Respecto a su hija pequeña, Mary, se conoce que también le llama Masha, el equivalente de su nombre en ruso.

Gracias a algunas de las fotos que ha publicado Anna en su cuenta de Instagram, vemos cuánto les gusta compartir momentos en familia y pasarlo bien jugando en el jardín.