Isabel Preysler, muy misteriosa cuando le preguntan si hablará de Mario Vargas Llosa en sus memorias

El próximo 22 de octubre llegará a las librerías Mi verdadera historia, un libro sobre las memorias de Isabel Preysler. Y lo hará ante un panorama de expectación que no deja de crecer, pues por fin la socialité contará en primera persona los capítulos más apasionantes de su vida: desde sus primeros pasos en España hasta sus romances más sonados.

Hasta ahora, no se han revelado detalles de la biografía, ni la sinopsis ni ningún extracto significativo, pero en una entrevista reciente con Harper's Bazaar, Isabel adelantó que: "Ya era hora de que se supiese la verdad", y la gente cercana a su círculo asegura que no quedará nada por mencionar, incluyendo sus grandes amores: Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y, por supuesto, Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Su relación con el escritor peruano iniciaba en el año 2015, y concluía a finales de 2022. Un capítulo de los más esperados, pues los rumores apuntan a que el nombre del Nobel de Literatura no saldrá muy bien parado. ¿El motivo? Que Preysler llegue a desvelar públicamente las verdaderas causas de la ruptura, marcadas por los celos y un altercado decisivo. Sin olvidar que Vargas Llosa falleció hace apenas siete meses, en abril de 2025, por lo que el relato podría adquirir un matiz aún más delicado.

Pero ajena a las especulaciones, Isabel ha reaparecido en el Teatro Real, acompañada de su amiga Amalia. Sonriente y tranquila optó por mantenerse callada cuando se le preguntó si hablaría de un posible maltrato por parte de su expareja.

Isabel Preysler en Madrid | Europa Press

Un evento en el que coincidió con Xandra Falcó, hermana de su hija Tamara, quien se limitó a destacar que Isabel estaba "guapa y radiante como siempre". Evitando ponerse en una posición incómoda cuando se le preguntaba si sabe algo del contenido de las memorias, o si piensa leerlas algún día.