Elsa Pataky revela que el gran reto de su vida ha sido "ser la mejor madre posible”

"¿No es ser padres lo mejor del mundo?", preguntaba hace un par de meses Elsa Pataky en su cuenta de Instagram. Una pregunta casi retórica que acompañaba una imagen de su marido, el también actor Chris Hemsworth, que tiene sobre él a sus tres hijos. La pareja ha demostrado que se puede vivir y compaginar su trabajo con la vida personal sin desatender ninguna de las dos. Un reto al que se enfrentan a diario numerosas personas en el mundo, aunque ellos pueden presumir de hacerlo en un lugar casi de ensueño como es Australia, el país natal de Chris.

La pareja se ha mostrado siempre muy unida. Una imagen que han reafirmado con hechos y, como dice la propia Elsa, "siempre y para siempre". Con estas palabras felicitó a su marido el día de San Valentín solo unos meses antes de que en diciembre celebren 12 años desde que pasaron en el 2010 por el altar en una boda a orillas del índigo, aunque siempre hay altibajos. Un comienzo que hace que su historia supere la ficción y que su amor sea como el de una autentica película, y no es para menos, ya que ambos pueden jactarse de decir que son unos superhéroes, dentro y fuera de la pantalla por su labor como padres y el papel de Chris como Thor en la saga Marvel o en el que muy pronto podremos ver Elsa en el proyecto que este mes saldrá a la luz.

Ha sido Elsa quien ha aprovechado estos días y la presentación de la marca española de calzado Gioseppo, para hacer una visita a su país y conceder una serie de entrevistas que dejen ver su lado más cercano, el que la caracteriza y la hace ser quien es. Esa naturalidad es la que se puede percibir en las respuestas que ha dado en exclusiva a la revista ¡Hola!. Unas declaraciones en las que se ven cuáles son sus prioridades en la vida y donde relata cómo va su carrera artística saliendo de su zona de confort y atreviéndose con la ficción.

Es difícil de ocultar lo espectacular que se ve, radiante y entusiasmada a la par que con un bronceado y una forma física de lo más envidiable. A sus 45 años puede decir que se encuentra en su mejor momento, pese a sufrir el jet lag que disimula de forma maravillosa. El color dorado de su piel viene incentivado por su lugar de residencia, pero también el viaje que ha realizado recientemente en familia. Todos juntos han hecho las maletas y puesto rumbo a las islas Fiyi, un paraíso que está muy próximo a su casa habitual. Un entorno en el que han disfrutado de estar juntos y de la tranquilidad, pero sin estar tranquilos, ya que han realizado numerosas actividades que han capturado en instantáneas y compartido en redes sociales.

La pandemia hizo que Elsa y su familia no pudieran venir a nuestro país, por lo que ahora que parece que el coronavirus ha terminado, ha decidido hacer un tour por Europa y que sus hijos lo conozcan. Una ocasión perfecta, ya que Chris Hemsworth se encontraba en Praga durante 3 meses por un proyecto. Venecia, Roma, París, Londres… grandes capitales que sus mellizos y su chica han conocido y que hemos podido ver el el perfil de Instagram de su madre.

Más allá de su labor como madre que últimamente ha ocupado la mayor parte de su tiempo, Elsa está inmersa en varios trabajos audiovisuales, siendo uno de ellos todo un reto que ha hecho que pase meses con un duro entrenamiento para lograr dar vida al personaje que interpreta en 'Interceptor', la producción que se estrenará en Netflix el próximo mes de junio y donde la podremos ver en acción y nunca mejor dicho.

Habrá que esperar para verla en su nuevo proyecto y posando junto a su marido y sus hijos posando todos juntos. Son precisamente sus hijos los que hacen que cada día se levante ilusionada. Una ilusión que no desaparece y que tal y como ha expresado el encanta. "La vida familiar y disfrutar con mis hijos sigue siendo lo que más me llena; estar con ellos, verlos crecer, que un día puedan decir: 'Estuve con mi madre y tuve unas experiencias increíbles'", decía la madrileña antes de recordar cual es el reto y su aspiración en la vida: "Me encanta mi trabajo, pero mi reto siempre ha sido ser la mejor madre posible".

