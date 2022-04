Elsa Pataky habla de los altibajos que sufre su matrimonio con Chris Hemsworth

Elsa Pataky repite como embajadora de Gioseppo por séptimo año consecutivo.

La famosa actriz ha viajado a Madrid para convertirse de nuevo en la imagen de la firma de calzado. Un evento al que ha acudido un gran número de prensa, y es que la intérprete siempre genera una gran expectación.

Es uno de los grandes rostros conocidos internacionalmente y su matrimonio uno de los más interesantes en la prensa del corazón. Hoy, hemos podido hablar con Elsa Pataky y nos ha desvelado cómo es su relación con Chris Hemsworth, cómo han sido sus vacaciones en las Fiyi junto a su marido y sus nuevos proyectos.

La actriz ha hablado abiertamente de que su matrimonio con Chris Hemsworth no es perfecto y que también hay altibajos como en todas las relaciones: "Yo creo que una relación no tienes que vivirla como un paraíso continuo, tiene mucho trabajo por parte de las dos personas, el conocerse el uno al otro, el respetarse el uno al otro en muchos aspectos y el aceptar cosas también pues que no estás acostumbrada, el no ser muy egoísta y tener tiempo para los dos especialmente cuando tienes niños".

Lo que sí ha confesado es que a pesar de los malos momentos que atraviesan siempre luchan juntos por superar todos los obstáculos: "El poder seguir disfrutando el uno del otro, tener momentos que a veces es complicado y que yo a veces digo tenemos que irnos a cenar una noche que llevamos no sé cuánto tiempo cosas que al final tengamos el contacto el uno con el otro y, bueno, el hecho de también compartir aficiones es importante y a nosotros nos gusta mucho el deporte a los dos y eso nos une a la familia mucho el irnos de vacaciones y poder estar surfeando. Nos hemos ido a esquiar también este año juntos, ciertas cosas que unen mucho a la familia, pero no quiere decir que no tenga mucho trabajo. Todas las parejas tienen mucho trabajo y hay momento como todo el mundo, momentos muy buenos y momentos más duros".

La actriz nos confiesa que se lo pasa bien con su marido cuando tienen que trabajar juntos, por lo que no sería un problema: "Nos lo pasamos bien, pero el hecho de trabajar en una película entero juntos pues supone que no estemos con los niños porque las horas de rodaje son como doce horas, no ves a tus hijos, pero si es un proyecto que nos apetece y que puede ser algo como familiar, pues por qué no".

Vacaciones en las Islas Fiyi

Recientemente, Elsa y Chris han disfrutado de unas vacaciones de ensueño en las Islas Fiyi: "Hemos disfrutado de unas vacaciones en las Fiyi después de que Chris estuviese trabajando duro cuatro meses y la verdad es que estar todos juntos, porque he estado yo en Australia con los peques, el estar con su padre y toda la familia la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Estaba muy agradecida de tener también un poco de sol porque en Australia, donde estoy yo ahora mismo, hemos tenido las inundaciones ha estado lloviendo muchísimo, ha sido muy duro de ver continuamente llover y a gente perder sus casas, su hogar".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | Gtres

Seguro que te interesa...

Elsa Pataky habla del complejo físico que tenía antes de estar con Chris Hemsworth: ''Se me quitó cuando le conocí''