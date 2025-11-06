La dura experiencia de Paula Moya tras superar un cáncer y convertirse en madre: "Me ha costado tanto"

Hace solo unos meses, Paula Moya, más conocida en redes como Paula Loves, daba la bienvenida a su primera hija, un sueño que se cumplió después de un camino largo y lleno de obstáculos. "Es el amor más puro y sincero que he sentido jamás", escribía en una publicación.

La influencer, que fue diagnosticada hace dos años con el virus del papiloma humano que más tarde derivó en cáncer de cuello de útero, pasó por cuatro operaciones antes de recibir la noticia que le cambiaría la vida: estaba embarazada. Todo ocurrió cuando, en pleno proceso de fecundación in vitro, se realizó un test de embarazo y dio positivo. Sin esperarlo, su sueño más deseado se hacía realidad.

Paula Moya posando en la alfombra de los premios Vanitatis | Gtres

Paula se dejaba ver de nuevo tras ser madre durante la celebración del 100 aniversario de la Denominación de Origen Rioja, donde habló con los medios sobre el momento tan especial que está viviendo con el nacimiento de su pequeña.

"Estoy realmente enamorada. Eso que dicen de que ser madre te cambia la vida es real. Me ha cambiado 180 grados, pero para bien", decía con una sonrisa.

Pero aunque ahora atraviesa una de las etapas más felices de su vida, Paula no olvida el duro camino que la llevó hasta aquí: "Durante mi embarazo sentía que había mucha negatividad alrededor de la maternidad, y creo que hay que romper con eso. Un niño te cambia la vida, es una responsabilidad enorme, pero también lo más bonito que puede pasarte".

Paula Moya en un evento | Europa Press

También quiso lanzar un mensaje a todas las mujeres que están luchando por ser madres: "Mentalmente nos afecta mucho cuando te dicen que no puedes. Intentarlo una y otra vez es un desgaste brutal. Por eso, hay que saber aceptar cuándo sí y cuándo no, cuándo tu cuerpo te está gritando".

"Tuve cáncer de cuello de útero, mi cuerpo me decía que no… pero al final, ha sido que sí", terminaba diciendo muy emocionada tras conseguir su sueño de ser madre.