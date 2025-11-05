Ideas de looks de oficina de Laura Fiz: cinco outfits otoñales para vestir sin pensar entre semana

El otoño trae nuevos horarios, días más cortos y ese momento frente al armario en el que pensamos "¿y ahora qué me pongo?". Y aunque las tendencias cambien, hay algo que no falla: los looks sencillos, cómodos y con un toque elegante que funcionan tanto para una reunión importante como para un café improvisado al salir del trabajo.

La ingeniera y creadora de contenido sevillana Laura Fiz, sabe muy bien convertir básicos en estilazos sin esfuerzo, y se adelantó a nuestras dudas compartiendo cinco looks infalibles para sobrevivir a la rutina laboral con estilo. Inspiración real, piezas ponibles y combinaciones que no requieren complicarse la vida. Eso sí: pequeños detalles marcan la diferencia en cada uno de los outfits.

Lunes: vaquero azul + camisa blanca + bomber gris

El lunes toca resetear y empezar con un look básico que nunca falla: vaquero azul ancho, camisa blanca y bomber o jersey gris. Un trío imbatible. Laura lo eleva con pañuelo en la cabeza y un bolso de ante en tendencia. Resultado: clásico, pulido y sin complicaciones para arrancar la semana con buena cara.

En cuanto a calzado, apuesta por unos zapatos masculinos tipo mocasín con calcetines visibles. Así le darás un toque moderno al estilismo.

Laura Fiz | Instagram

Martes: vaquero negro + camisa azul + blazer marrón

Martes de reuniones o trabajo intenso: vaquero negro wide leg, camisa azul por dentro del pantalón y blazer en tonos tierra. Perfecto equilibrio entre sobriedad y tendencia. Un cinturón bonito añade personalidad y estructura el look al instante.

Puedes probar a remangar ligeramente la blazer para un efecto más relajado.

Laura Fiz | Instagram

Miércoles: aire romántico + estampados otoñales

Mitad de semana, ganas de suavidad. Laura apuesta por una blusa romántica estilo boho junto a pantalón estampado en tonos cálidos, como cuadros o espiga. Completa con joyas discretas y elegantes. Una mezcla femenina y sofisticada que aporta luz sin perder formalidad para esos trabajos de ambiente más serio.

Clave del look: mantener la paleta en tonos cálidos como beige, verde oliva, burdeos o marrón para un resultado armonioso y muy otoñal.

Laura Fiz | Instagram

Jueves: total look denim

El jueves pide actitud. Solución: total look denim. Dos piezas vaqueras que juntas siempre suman. Laura añade pañuelo al cuello para un toque de color y tendencia. Un look versátil, pulido y perfecto para pasar del despacho al afterwork sin cambiarse.

Consejo: si quieres refinarlo aún más, incorpora botín de tacón bajo o zapato destalonado.

Laura Fiz | Instagram

Viernes: vaquero gris + blusa potente + trench

Cerramos la semana sin complicarnos demasiado: vaquero gris, blusa en color vibrante (amarillo, mostaza, burdeos o verde) y trench marrón con cinturón. Sencillo pero tremendamente efectivo. Un look luminoso que anuncia la llegada del fin de semana, pero sigue siendo totalmente oficina-friendly.

Laura Fiz | Instagram

El truco de Laura Fiz para vestir bien

La fórmula es clara: buenos básicos + accesorios bien elegidos = estilazo sin esfuerzo y low cost. Porque vestirse bien entre semana no es cuestión de tener más ropa, sino de saber jugar con la que ya tienes.

Para más inspiración no dudes en visitar su perfil, pues está lleno de carruseles como este.