La influencer Paula Moya, madre por primera vez tras superar cáncer de útero: "Gracias a la vida por este regalo"

Paula Moya, también reconocida como Paula Loves en redes sociales, es una de las influencers más populares de España. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, Paula ha tenido que enfrentarse a un grave problema de salud.

La creadora de contenido ha sufrido varias operaciones quirúrgicas durante este tiempo a causa de un cáncer de cuello de útero tras después de que hace 10 años le diagnosticaran el papiloma 16.

Pero ella no perdió la fe en cumplir su sueño de ser madre y tras lo que ella calificó como "un milagro" logró quedarse embarazada. Ahora, Paula ha revelado que ha sido madre de una niña.

Paula Moya posando en la alfombra de los premios Vanitatis | Gtres

"Nuestra pequeña ya está en casa. Perdonad mi desaparición... Pero me he enamorado profundamente. Mi amor se ha multiplicado al infinito. Desde el segundo uno, esta pequeña nos robó el corazón. Solo puedo dar gracias a la vida por este regalo. Es el amor más puro y sincero que he sentido jamás. Un amor incondicional, tan fuerte, que ha hecho que la leona que llevo dentro ruja como nunca", ha escrito en un emotivo post en su Instagram.

También ha agradecido a su marido, Diego Rivas: "No soltó mi mano ni un segundo durante el parto ni durante los momentos duros de mi embarazo". Además, se ha acordado del amor que ha recibido desde el Hospital Clínico de Madrid, de su suegra, sus amigas o su hermano.

La pequeña se ha llamado Valentina y, a pesar de que nació el pasado 13 de julio, no lo ha hecho público hasta el 19 de julio.