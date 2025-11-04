Carmen Lomana tacha de "venganza" las memorias del Rey y opina de la reina Sofía: "Lo que ha tenido que aguantar"

Muy sincera siempre con la prensa y sin ningún tipo de problema en dar su opinión sobre cualquier tema públicamente, Carmen Lomana ha atendido este lunes a los medios a la salida del Teatro Real, al que acudió a la 40 edición del Premios BMW de Pintura, que en esta ocasión fue para la artista navarra Amaya Suberviola. Una noche muy emocionante donde la reina Sofía se convirtió en la auténtica protagonista, siendo sorprendida por la orquesta sinfónica que le tocó el cumpleaños feliz, hace tan solo dos días, la Reina cumplía 87 años.

La reina Sofía, en el Teatro Real | Gtres

Con la Familia Real de nuevo envuelta en polémica tras la reciente publicación de las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, Carmen Lomana contaba a la prensa cómo había visto a la reina Sofía ante la sorpresa que había recibido: "Feliz, pletórica, la he encontrado guapísima, iba muy elegante y estaba muy contenta".

La socialité no ha dudado en dar su opinión sobre las memorias del Emérito, un libro que ella considera una "venganza" y que no ayuda en la importante labor que está haciendo su hijo y su familia por la monarquía: "Me parecen las memorias de la venganza. En este momento no creo, vamos, que sea lo más oportuno, que está su hijo, el Rey, nuestro Rey, haciendo todo por España, la reina Letizia, igual, la princesa de Asturias, creo que no pueden dejar más alta la institución".

Carmen Lomana, en el Teatro Real | Gtres

Y sobre el papel de la reina Sofía y las amantes del Emérito, Lomana lo tiene claro: "Es que eran mujeres de transición, ¿comprendes? Nunca mejor dicho, porque ha habido tantas. A mí, lo que siento yo de nuestra reina Sofía, es que a todos nos da pena. O sea, que te miren con pena, y yo creo que ella está feliz y encantada. Pero claro, todo el mundo dice lo que ha tenido que aguantar, ¿no?".

Carmen Lomana haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

Carmen Lomana también se ha mostrado firme defendiendo a la reina Letizia y mostrándose incrédula que ha dicho que "quiere una paguita de pensión": Tampoco a ella la han tratado muy bien, cuando entró en esa familia. Sobre todo, el emérito. Y luego a mí ya lo que me ha dado risa, por no llorar, es lo de que quiere una paguita de pensión. De verdad que me da pena tener que decir esto, pero me parece una vergüenza".