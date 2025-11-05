Chiara Ferragni y su look para ir al juzgado: así vistió en su día más tenso

Chiara Ferragni, de 38 años, compareció este martes 4 de noviembre ante el tribunal de Milán, en el marco del proceso por el conocido caso Pandoro.

Para la ocasión, la influencer eligió un look muy alejado de su estilo habitual. Nada de lentejuelas, bolsos de diseñador protagonistas o joyas llamativas. En su lugar, un código sobrio y neutro.

Chiara Ferragni | Gtres

El look discreto de Chiara Ferragni en el juzgado

Ferragni apostó por un traje azul marino muy oscuro compuesto por una americana larga de doble botonadura, completamente abrochada, y pantalón recto a juego. Debajo, una camisa blanca abotonada casi hasta el cuello, y como complementos, un bolso negro bajo el hombro y stilettos discretos pero elegantes.

Sin joyas visibles, sin accesorios llamativos y sin marcas reconocibles. Un look que transmite seriedad, contención y respeto institucional.

Su elección beauty también acompañaba esta intención: cabello suelto, base de maquillaje ligera, máscara de pestañas y labios nude muy naturales. Un peinado y maquillaje pensado para pasar desapercibida.

Chiara Ferragni | Gtres

Una comparecencia seguida por toda Italia

Tanto su llegada como su salida estuvieron rodeadas de cámaras y curiosos: la expectación es máxima en uno de los casos más comentados del país. Se trata de la primera audiencia en la que la empresaria acude personalmente al juzgado, acompañada de sus abogados Giuseppe Iannaccone y Marcello Bana. El procedimiento busca determinar si la influencer cometió fraude agravado en la promoción de productos solidarios de la marca Balocco.

Al finalizar, Chiara se dirigió brevemente a los medios: "Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Es un momento difícil y comprenderán si no me apetece hacer más declaraciones, pero gracias y sigamos adelante".

Qué es el caso Pandoro

Todo comenzó a finales de 2022, cuando Ferragni colaboró con la firma Balocco para lanzar un pandoro solidario bajo la promesa de que parte de los beneficios irían destinados al Hospital Regina Margherita de Turín. Sin embargo, la Autoridad Antimonopolio italiana (AGCM) concluyó que la donación —50.000 euros— se había realizado antes de la campaña, por lo que las ventas no generaron un impacto adicional.

Como resultado, Ferragni fue sancionada con una multa de más de un millón de euros y Balocco con más de 400.000, por publicidad engañosa.

Qué se juzga ahora

Ahora, Ferragni afronta una acusación por fraude agravado, al considerar la Fiscalía que engañó a los consumidores con un fin económico. La pena para este tipo de caso podría llegar hasta cinco años de prisión.

Cabe destacar que antes de llegar a juicio, la influencer alcanzó acuerdos con asociaciones de consumidores y particulares, y ha realizado donaciones adicionales —más de tres millones de euros, según su defensa— con el objetivo de reparar el daño reputacional y atenuar consecuencias legales.

Ella mantiene su inocencia. El proceso acaba de arrancar y todas las miradas siguen puestas en ella.