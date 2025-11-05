Quién es Carolina Lansing, la nieta de Carolina Herrera que debutará en Le Bal de París

La revista ¡HOLA! ha adelantado la noticia: Carolina Lansing formará parte del exclusivo grupo de debutantes de Le Bal, el tradicional Baile de Debutantes de París, un evento donde cada año se presentan en sociedad jóvenes pertenecientes a familias destacadas a nivel internacional.

A sus 21 años, Carolina es la hija mayor de Patricia Cristina Herrera —una de las hijas de Carolina Herrera— y de Gerrit Lansing, con quien su madre se casó en 2002. Nació el 12 de febrero de 2004 y pertenece a la rama estadounidense de la familia.

Discreta y familiar

Su perfil en Instagram es privado y cuenta con algo más de 1.200 seguidores, un detalle que confirma su preferencia por mantener su vida personal lejos del foco mediático.

Aun así, gracias a las publicaciones puntuales de su madre, sabemos que Carolina es muy cercana a su familia, cariñosa y divertida, y que mantiene una relación especial con sus dos hermanos pequeños, Magnus y Gerrit.

Le gustan los animales, la moda, la playa parece ser uno de sus lugares favoritos y comparte con su madre un delicado tatuaje de tres lunas en las costillas.

Una formación internacional

Carolina creció en Estados Unidos, pero vivió una temporada en España. Según publicó ¡HOLA! en su 21 cumpleaños, pasó un año y medio en Madrid, donde estudió en The American School of Madrid, en Pozuelo de Alarcón, uno de los centros internacionales más prestigiosos, que combina el sistema educativo norteamericano con el Bachillerato Internacional (IB) y permite obtener también la titulación española.

Durante ese tiempo, estuvo muy unida a sus primos Olimpia, Atalanta y Miguel Báez, hijos de Carolina Adriana Herrera y Miguel Báez. A su graduación asistió gran parte de la familia, excepto su hermano Magnus, que no pudo viajar, ya que estaba de exámenes finales.

Tras esa etapa, regresó a Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios en Chapman University, en Orange (California), una institución que presume de formar "pensadores multidimensionales y originales". Allí estudia, según ha podido saber ¡HOLA! Comunicación con especialización en español y el negocio de la música.

Camino a Le Bal

Ahora volverá a vivir un capítulo emocionante en el continente europeo, acudiendo el próximo 29 de noviembre al Baile de Debutantes de París acompañada de su hermano Magnus.

En esta edición, veremos a la nueva generación de las familias más poderosas del mundo, luciendo vestidos de alta costura. En el caso de Carolina, su look ha sido diseñado por Wes Gordon, el director creativo de Carolina Herrera, y, como ha avanzado, ¡HOLA! tendrá "guiños" a su abuela, "a su primera colección y su primer perfume".