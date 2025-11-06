Antonio Velázquez apoya a su ex, Leire Martínez, tras toda la polémica con La Oreja de Van Gogh: "Es familia"

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y la posterior reincorporación de Amaia Montero, marcará siempre un antes y un después en la vida de sus fans. Siempre habrá dos bandos pero sí es cierto que Leire no se ha pronunciado aún al respecto y ha seguido su carrera musical manteniéndose al margen de cualquier polémica.

Sin embargo, la gente no se deja de preguntar cómo se ha tomado Leire todos estos cambios tan abruptos y por eso, los micrófonos de Europa Press le preguntaban al actor Antonio Velázquez, su expareja, qué sabía de la cantante y si habían hablado del tema.

Antonio Velázquez y Leire Martínez por la calle | Gtres

El actor, muy precavido con sus palabras - seguramente no quiere que le pase lo mismo que a Cayetana Guillén Cuervo - decía en la Gala Break On Time 2025 principalmente que Leire "es una pedazo de artista en todos los sentidos".

Y cuando le preguntaban cómo cree que se había tomado estos cambios en su vida, él aseguraba que: "Estas cosas no sé cómo se deben de gestionar, pero yo creo que al final lo que prima por encima es el talento y lo artístico" y añadía "todo lo que le pasa a Leire me alegra de siempre" porque "la quiero muchísimo".

Antonio Velázquez en un evento | Europa Press

Antonio Velázquez resaltaba además que a pesar de que ya no son pareja todavía les une una bonita amistad ya que considera a Leire "familia". "Cuando alguien forma parte de tu vida y es importante, al final siempre estará en tu vida. Es así, así de simple", añadía.

Una relación de tres años

Leire Martínez y Antonio Velázquez empezaron su relación en 2010 y estuvieron juntos tres años hasta que el verano de 2013 decidieron separar sus caminos.

Leire Martínez y Antonio Velázquez cuando eran pareja | Gtres

Tras diez años, cada uno ha rehecho su vida pero lo que está claro es que entre ellos sigue habiendo una bonita amistad.