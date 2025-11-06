APOYO INCONDICIONAL
Antonio Velázquez apoya a su ex, Leire Martínez, tras toda la polémica con La Oreja de Van Gogh: "Es familia"
Antonio Velázquez y Leire Martínez estuvieron juntos hace más de 10 años. Una relación breve pero de la que, tras la ruptura, nació una bonita amistad. Así de claro lo dejaba el actor cuando le preguntaban si había hablado con la cantante tras su salida de La Oreja de Van Gogh.
La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y la posterior reincorporación de Amaia Montero, marcará siempre un antes y un después en la vida de sus fans. Siempre habrá dos bandos pero sí es cierto que Leire no se ha pronunciado aún al respecto y ha seguido su carrera musical manteniéndose al margen de cualquier polémica.
Sin embargo, la gente no se deja de preguntar cómo se ha tomado Leire todos estos cambios tan abruptos y por eso, los micrófonos de Europa Press le preguntaban al actor Antonio Velázquez, su expareja, qué sabía de la cantante y si habían hablado del tema.
El actor, muy precavido con sus palabras - seguramente no quiere que le pase lo mismo que a Cayetana Guillén Cuervo - decía en la Gala Break On Time 2025 principalmente que Leire "es una pedazo de artista en todos los sentidos".
Y cuando le preguntaban cómo cree que se había tomado estos cambios en su vida, él aseguraba que: "Estas cosas no sé cómo se deben de gestionar, pero yo creo que al final lo que prima por encima es el talento y lo artístico" y añadía "todo lo que le pasa a Leire me alegra de siempre" porque "la quiero muchísimo".
Antonio Velázquez resaltaba además que a pesar de que ya no son pareja todavía les une una bonita amistad ya que considera a Leire "familia". "Cuando alguien forma parte de tu vida y es importante, al final siempre estará en tu vida. Es así, así de simple", añadía.
Una relación de tres años
Leire Martínez y Antonio Velázquez empezaron su relación en 2010 y estuvieron juntos tres años hasta que el verano de 2013 decidieron separar sus caminos.
Tras diez años, cada uno ha rehecho su vida pero lo que está claro es que entre ellos sigue habiendo una bonita amistad.
