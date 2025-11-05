Íñigo Onieva, sobre lo que dijo su suegra, Isabel Preysler, sobre él: "Así lo hemos vivido siempre en casa"

Horas después de aterrizar en el aeropuerto de Madrid, tras regresar de Nueva York —donde ha viajado este fin de semana junto a Tamara Falcó para correr la famosa maratón de la ciudad—, y después de mostrarse cortante con la prensa ("No me pongas la alcachofa en la cara, por favor. Nada que decir, gracias. Ya sabes que no respondo nunca a preguntas. No sé por qué seguís siempre preguntando"), el empresario ha reaparecido públicamente ante los medios y ha posado en un photocall junto a su mujer.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva posando para los medios | Gtres

Y no solo eso, sino que además, tras posar ante los fotógrafos, Íñigo Onieva ha dedicado unos minutos a la prensa junto a la marquesa de Griñón y se ha mostrado especialmente hablador y simpático. Aunque, escasas horas antes, el empresario había asegurado que no sabía por qué le preguntaban por ciertos temas si sabían que nunca iba a contestar, poco después sí que respondía...

Una de las preguntas que más le han hecho al empresario durante los últimos días ha sido sobre qué pensaba de las bonitas palabras que su suegra, Isabel Preysler, le dedicó durante la presentación de sus memorias, Mi verdadera historia, al que se refirió "como un hijo más". Unas palabras cargadas de cariño que Íñigo ha agradecido mucho: "Fue muy emocionante escucharlo, la verdad. Así lo hemos vivido siempre en casa, pero escucharlo públicamente... se lo agradecí porque me parece muy bonito, la verdad".

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias: Mi verdadera historia | Gtres

"Ha puesto muchísimo esfuerzo. No es nada fácil estar número uno en Amazon, número uno en la Casa del Libro. Creo que era el momento para que ella contara su versión", añadía Tamara mostrándose de lo más orgullosa de su madre.

Un evento que tuvo lugar en Madrid, donde la famosa pareja se mostró más cercana que nunca, especialmente el empresario, y es que hasta el propio Íñigo reconoció algunas de las virtudes que más le gustan de su mujer: "Su alegría, su bondad, que eso no se encuentra en mucha gente. El no tener maldad es algo excepcional".