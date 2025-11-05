Raquel Bollo anuncia que se casa tras ocho años con Mariano Jorge Gutiérrez: así fue la pedida

Raquel Bollo está de enhorabuena pues coincidiendo con su 50 cumpleaños la colaboradora anunciaba que se casa con Mariano Jorge Gutiérrez, un hombre con el que lleva ocho años de relación y aunque, no han ido a muchos eventos públicos juntos, jamás se han escondido de la prensa.

Era a través de una publicación de Instagram donde Raquel contaba además cómo había sido esta pedida. "En mi 50 cumpleaños… me pidió matrimonio", empezaba diciendo y añadía: "Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado".

"Un 'sí' que no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe", decía dejando claro lo enamorada que está de su futuro marido Mariano Jorge.

Juntos desde 2017

Raquel Bollo y Mariano Jorge Gutiérrez empezaron su relación en la Feria de Abril de 2017 o por lo menos fue ese el momento en el que empezaron a mostrarse como pareja. Acostumbrados a ver a Raquel como un personaje mediático, llamaba la atención la discreción de su pareja, un empresario del sector de la construcción. De hecho, en más e una ocasión ella ha recalcado el apoyo emocional que le suponía su pareja que comprendía las exigencias mediáticas de su trabajo.

Hace unos años Raquel ya habló de la ilusión que le hacía casarse con Mariano y más tarde empezaron a salir rumores de crisis que se encargaron de desmentir acudiendo a un evento familiar juntos.

A pesar de todos estas informaciones la pareja ha seguido unida hasta día de hoy que anunciaban que se casan. "Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento. Y el nuestro…llegó", terminaba escribiendo Raquel en la publicación.