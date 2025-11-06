La única pregunta que responde el rey don Juan Carlos cuando le preguntan por sus polémicas memorias

En mitad del revuelo que ha provocado la publicación en Francia de sus memorias, el rey Juan Carlos I aterrizaba este miércoles 5 de noviembre en Vigo alrededor de la una del mediodía.

Poco después de llegar a la ciudad gallega, don Juan Carlos I ha acudido a un conocido restaurante donde ha estado al menos tres horas.

El rey Juan Carlos llega a Vigo | Gtres

El nombre del emérito vuelve a estar en todos los medios de comunicación nacionales debido al escándalo que han provocado algunos fragmentos de sus memorias en las que ha hablado de su hijo, de la reina Letizia, de su mujer, la reina Sofía, e incluso de Corinna Larsen.

Sin embargo, parece que a don Juan Carlos no le preocupa la repercusión que está adquiriendo, ya que ha salido del restaurante sonriente e incluso respondiendo a algunas cuestiones que le lanzaba la prensa.

Eso sí, con la ayuda de sus hombres de confianza, el Emérito se montaba en vehículo de Pedro Campos y después de saludar a los reporteros aseguraba, la única pregunta a la que respondía de todas, que tiene "muchas" ganas de volver a vivir en España, algo que también ha reflejado en sus memorias.