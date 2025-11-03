Así va a decorar Laura Escanes la casa que se ha comprado en Menorca: "Estilo rústico"

Laura Escanes ha cumplido uno de sus mayores sueños: comprarse una casa en Menorca. La creadora de contenido llevaba años soñando con tener un lugar propio en la isla balear, su rincón favorito del mundo y el destino al que escapa siempre que puede.

Menorca ha sido, desde hace tiempo, mucho más que un simple refugio vacacional para Laura. Allí ha pasado los veranos más felices de su vida, compartiendo momentos inolvidables con amigos, familia y, sobre todo, con su hija Roma, con quien disfruta de la tranquilidad y la belleza natural del lugar.

Ahora, por fin, ese rincón tan especial se convierte en algo más que un destino: su nuevo hogar frente al mar, un espacio propio que simboliza una nueva etapa personal y profesional para la influencer.

Su vídeo en YouTube

Laura Escanes ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida: la compra de su primera casa en Menorca. La influencer lo ha contado y mostrado con todo detalle en un nuevo vídeo de su canal de YouTube, donde no ha podido ocultar la emoción.

Llevaba toda la vida soñando con este momento. Lo había imaginado, manifestado y deseado de todas las formas posibles. Menorca es la isla de su vida, ese lugar que siempre consigue calmarlo todo.

En el vídeo, Laura enseña la vivienda por primera vez, completamente vacía y lista para empezar una nueva etapa. "Es la primera vez que entro como propietaria", explica emocionada. Ahora está completamente vacía, así que llega el momento de poner muebles, decorarla y muchas cosas más.

Para esta aventura, no estuvo sola, la acompañó Cristina Nogué, su arquitecta e interiorista de confianza. Nogué ya había trabajado con Escanes en la reforma de su casa de Madrid, y ahora vuelve a ser pieza clave en este nuevo proyecto. "Todas las ideas que tengo en la cabeza ella las hace realidad", asegura Laura.

La planta de abajo

Nada más cruzar la puerta, Laura muestra emocionada el corazón de su nueva casa: un amplio salón comedor de concepto abierto conectado con la cocina. "Entras literalmente y este es el salón comedor, porque es todo abierto con la cocina. Es bastante amplio la verdad", explica mientras recorre el espacio.

Además, un gran ventanal inunda la estancia de luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor.

Salón, comedor y cocina de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | Youtube

Desde el salón, una puerta conduce a la primera habitación, la de invitados, que la propia Laura describe como "súper grande". Justo al lado se encuentra el baño de cortesía, completamente equipado con lavabo, váter y ducha, pensado para ofrecer comodidad a quienes la visiten en su refugio menorquín.

Primera habitación de invitados de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

La planta de arriba

En la planta superior, Laura Escanes continúa con el recorrido mostrando los espacios que conforman su nueva casa: "En total son cuatro habitaciones, así que abajo hemos visto una y aquí hay tres habitaciones más", explica mientras sube las escaleras.

Nada más llegar, enseña un pequeño armario donde irán la lavadora y la secadora, colocadas una encima de la otra para aprovechar mejor el espacio.

La primera estancia es otra habitación de invitados, que Laura describe como "muy amplia". En los armarios quiere instalar "muchas baldas para los bikinis, bolsos y accesorios, pensando mucho en casa de verano, casa familiar".

Segunda habitación de invitados de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

También tendrá una cama grande y un papel pintado especial, con cuadros blancos y azules combinados con elementos de ratán, para aportar un toque fresco y natural al ambiente.

Justo al lado se encuentra el baño de esta planta, muy similar al de la parte inferior. Laura comenta que aún está decidiendo algunos detalles de la decoración: "Estamos pensando si poner un papel de pared, para darle un toque más rústico".

Segundo baño de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

La siguiente habitación es la de Roma, su hija. "Nuestra idea inicial es utilizar toda esta pared para poner literas, porque ahora tiene 6 años, pero cuando tenga 12 me dirá: quiero que vengan mis amigas", cuenta entre risas.

La habitación de su hija Roma de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

También planea aprovechar un hueco junto al armario para colocar baldas decorativas, con un papel pintado alegre, donde guardar juegos de mesa, juguetes y otros recuerdos de verano.

La habitación de su hija Roma de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

Por último, la influencer muestra la habitación principal, la más grande de la casa. En ella predominarán los tonos cálidos y los materiales naturales, con un "papel de pared muy rústico", una gran cajonera y estanterías para accesorios.

Idea de habitación principal de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

El baño de la suite, sin embargo, es la estancia que menos le convence: "Es todo blanco, muy básico. No me gusta nada, no lo soporto", confiesa. Entre sus planes está reformarlo por completo, incorporando baldosas azuladas en la ducha, dos lavabos y un acabado de microcemento para darle un aire más mediterráneo y acogedor.

Idea de baño para la habitación principal de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

La estética rústica

Ya conocemos bien la casa de Madrid de Laura Escanes, llena de color y personalidad, pero esta nueva etapa en Menorca tendrá un estilo muy distinto. La influencer apuesta por tonos neutros y una estética rústica y natural: "Esta casa no va a ser de colorines, esta casa va a ser rústica".

Idea de armario de ratán para la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

La casa de Menorca seguirá una estética rústica y mediterránea. En el vídeo, explica que apostará por papeles pintados, puertas de armarios de ratán, textiles de lino como parte de la decoración y microcemento en los baños. Además, planea incorporar estampados cálidos en las sillas y otros detalles para crear un ambiente acogedor y veraniego.

Los exteriores

De los exteriores, Laura apenas ha mostrado unos segundos, pero lo poco que se ha visto deja claro que son espectaculares.

Exteriores de la nueva casa en Menorca de Laura Escanes | YouTube

La vivienda cuenta con una piscina privada y vistas directas al mar, con una playa a solo dos minutos de la vivienda, el entorno perfecto para disfrutar del verano menorquín.