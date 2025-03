¿Quién es la influencer Paula Moya? Embarazada después de cuatro operaciones por papiloma

Paula Moya, conocida en redes sociales como Paula Loves, empezó a publicar contenido sobre moda en Instagram en 2013, pero no fue hasta tres años más tarde cuando su popularidad creció como la espuma tras ser la ganadora de un talent show de moda. Desde entonces, su número de seguidores ha ido creciendo y, actualmente, tiene unos 295.000 en Instagram, 72.800 en TikTok y 37.700 suscriptores en YouTube.

Nació en Vigo en 1988, estudió el doble grado de Publicidad y Comunicación Audiovisual, pero lo que realmente le apasionaba, y lo sigue haciendo, es la moda. Por ello, en 2013 se aventuró a abrir su propia tienda de ropa en Madrid, Paula Boutique, donde allí confeccionaba sus diseños de vestidos de fiesta.

En 2020 fundó Le Petit, una marca de moda sostenible con prendas diseñadas y fabricadas en España "con materiales respetuosos con el medio ambiente y éticamente producidos", explican en su página web. Puedes comprar vestidos, bolsos, accesorios, manoletinas, bañadores y bikinis...

A nivel personal, se casó por primera vez en 2018 con el publicista Sergio Baltazar, pero se divorciaron un año después. Unos años más tarde, gracias a un amigo en común, conoció a Diego Rivas, empresario y fundador de una cadena de clubes de pádel. En agosto del año pasado se casaron en Baiona en una ceremonia íntima acompañados de unos 40 invitados.

Sin embargo, los últimos dos años y medio, Paula ha tenido que convivir con un grave problema de salud que ha sido la causa de cuatro operaciones quirúrgicas durante este tiempo.

Le diagnosticaron cáncer de cuello de útero

En una entrevista a la revista ¡Hola! la influencer relata todo lo que ha vivido –y sufrido- a lo largo de estos meses. Primero explica que hace diez años que tenía el papiloma 16, el virus del papiloma humano más agresivo, y tenía que hacerse revisiones cada seis meses. Pero en una de estas, detectaron células cancerígenas y le quitaron la zona afectada.

Meses más tarde, el virus fue reincidente y tuvo que someterse a una segunda operación y, en mayo de 2024, a una tercera.

En todo este proceso, había algo que no se podía sacar de la cabeza: no poder ser madre. Aquí tuvo el apoyo de su médico "de toda la vida", que nunca rechazó esa posibilidad: "Me dijo que intentaríamos que me quedara embarazada después del verano, aunque muchos ginecólogos me habían dicho que iba a ser imposible con tres conizaciones y una de ellas tan agresiva", cuenta en la entrevista.

Y se hizo el milagro

Después de entrar tres veces al quirófano, Paula recibió otra mala noticia: tenía que operarse de nuevo para quitar "ya" el cuello del útero. Explica que la fecundación in vitro era una posibilidad, pero podía conllevar un embarazo de riesgo.

Ahora bien, tras varios mazazos, llegó la noticia más esperada: el embarazo. Se enteró una semana antes de la cuarta operación y la ilusión se mezcló con un sentimiento de miedo, tal y como lo cuenta en ¡Hola!: "Tenía mucho miedo porque pensaba que me iban a decir que no lo podría tener con la operación por medio".

Antes de decírselo a su familia, afectada por tantas operaciones, llamó al médico, que le felicitó, aunque le avisó que era un embarazo de riesgo y hace tan solo un mes, se sometió a un cerclaje y a una biopsia "porque mi cuello no tenía la fuerza para aguantar el peso de un embarazo". Y el resultado de la biopsia ha determinado que "la lesión ha desaparecido": "Es un milagro. Y ha sido para mí un acto de fe y de creer".

Tras la publicación de la entrevista en ¡Hola!, la influencer ha compartido la buena noticia con sus seguidores de Instagram meses después de no estar muy activa en redes sociales.

Stories de Paula Moya en Instagram | Instagram @paula.loves

Paula está de 20 semanas, ya saben si es niño o niña, ya tienen elegido el nombre y, de momento, guardarán el secreto.