El deseo de cumpleaños de Iker Casillas y sus palabras sobre cómo está Sara Carbonero tras la muerte de su madre

Iker Casillas celebra hoy, 20 de mayo, una fecha muy especial. El exportero cumple 45 años en uno de los momentos más tranquilos y discretos de su vida, alejado del foco mediático y centrado en sus proyectos personales y profesionales.

Durante el día de ayer, Casillas confesó cuál es el deseo que pide en cada cumpleaños: "Salud siempre, para todo el mundo". Un mensaje sencillo pero con mucho significado con el que ha puesto el foco en la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas y del bienestar de las personas que le rodean.

Además, aunque de forma muy breve, también ha hablado sobre cómo está Sara Carbonero tras la reciente muerte de su madre, un duro golpe para la periodista. Iker ha evitado profundizar demasiado en el tema, pero en este artículo te detallamos todo lo que ha dicho el exfutbolista.

Iker Casillas | Gtres

Sobre Sara Carbonero

La muerte de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, el pasado 12 de abril, supuso un durísimo golpe para la periodista. Desde entonces, ha optado por mantenerse alejada del foco mediático, refugiándose en su círculo más cercano y haciendo un uso muy escaso de sus redes sociales, donde apenas ha compartido algunas fotos.

Fue especialmente emotiva la carta que dedicó a su madre dos semanas después de su fallecimiento, un texto íntimo en el que Sara abrió su corazón para despedirse de una de las personas más importantes de su vida, agradeciéndole haber sido siempre su apoyo incondicional.

Sara Carbonero y su pareja Jose Luis Cabrera el día del funeral de su madre, Goyi Arévalo | Gtres

A su lado, una vez más, ha estado Iker Casillas. El exfutbolista, padre de sus dos hijos, no dudó en acompañarla en el funeral celebrado en Corral de Almaguer, en Toledo, demostrando que, pese a su divorcio, continúan muy unidos en los momentos importantes.

Precisamente ayer, coincidiendo con los deseos de cumpleaños, le preguntaron cómo se encontraba Sara tras estas semanas tan complicadas, a lo que respondió de forma breve pero tranquilizadora que, "por suerte", está mucho mejor.

Iker Casillas el día del funeral de la madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo | Gtres

Están muy unidos

Aunque pusieron fin a su matrimonio en 2021, Iker Casillas y Sara Carbonero continúan manteniendo una relación muy cercana y familiar.

La expareja, que protagonizó una de las historias de amor más mediáticas y recordadas del panorama nacional, con aquel inolvidable beso tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010, ha demostrado que con el paso de los años el cariño y el respeto entre ellos siguen muy presentes.

Iker Casillas y Sara Carbonero | Gtres

De hecho, ambos han permanecido unidos en los momentos más delicados de sus vidas. A principios de este año, Casillas estuvo muy pendiente de Sara tras la operación de urgencia a la que tuvo que someterse la periodista.

Un apoyo que no ha sorprendido a quienes conocen la relación que mantienen actualmente, especialmente por el bienestar de sus dos hijos, que continúa siendo una prioridad absoluta para ambos.

Iker Casillas y Sara Carbonero | Gtres

Pero esta complicidad viene de lejos. En 2019, cuando Iker Casillas sufrió un infarto que obligó a ingresarle de urgencia, Sara Carbonero no se separó de él en ningún momento y estuvo completamente volcada en su recuperación.

En aquel entonces todavía estaban juntos, pero aquel episodio marcó mucho a la familia. Ahora, años después y pese a estar divorciados, es él quien ha querido acompañarla discretamente en uno de los momentos más dolorosos de su vida, dejando claro que siguen siendo un apoyo fundamental el uno para el otro.