Mónica Cruz, sobre la detención de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango: "Me da mucha tristeza"

Mónica Cruz ha sido una de las invitadas a la presentación del reloj de edición limitada Bang Reloaded Kylian Mbappé, de la marca Hublot, que este martes se ha celebrado en Madrid.

Mónica Cruz, en un evento en Madrid | Gtres

Un evento que ha reunido a un gran número de rostros conocidos, entre los que se encontraban Paula Echevarría, Miguel Torres e Iker Casillas.

A su salida del evento, la actriz y bailarina, siempre muy atenta con la prensa, ha dedicado unos minutos a los medios y se ha pronunciado sobre la detención de Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, con cuya familia ha trabajado en varias campañas: "Yo he trabajado con ellos muchos años y es una historia que me da mucha tristeza. No sé cuál es la verdad; que investiguen. No puedo decir más".

Mónica Cruz posando para la prensa | Gtres

Una noticia terrible que, como ella misma confiesa, espera "que se resuelva de la mejor manera posible", ya que, si te acusan de algo así y no es verdad, debe de ser horrible: "También para un hijo ser sospechoso de la muerte de un padre tiene que ser horrible. Al final, esa etiqueta nadie te la puede quitar. Es una historia tan desagradable y tan triste que espero que todo se resuelva de la mejor manera posible".

Este martes, horas después de su detención, Jonathan ha salido en libertad bajo fianza de un millón de euros y asegura que colaborará en todo con la policía.