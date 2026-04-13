Sara Carbonero, abatida tras el fallecimiento de su madre: muy arropada por amigos y familiares en el tanatorio

Sara Carbonero está viviendo los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una larga enfermedad que tristemente no ha podido superar. Este lunes, después de varias horas velando sus restos mortales en compañía de sus seres queridos en el tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo), y antes de dar su último adiós a su progenitora en una misa funeral que se celebrará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de su localidad natal, la periodista ha reaparecido desolada ante las cámaras.

Arropada por varias de sus amigas de la infancia, e incapaz de articular palabra aunque sí ha agradecido el pésame de la prensa con un gesto de asentimiento, Sara abandonaba el velatorio y, agarrando con firmeza el brazo de una de sus acompañantes, se dirigía al coche en el que la esperaba su novio, José Luis Cabrera, para dirigirse a comer algo antes de despedir definitivamente a uno de sus grandes pilares.

Sara Carbonero, tras el fallecimiento de su madre | Gtres

Con gafas de sol para ocultar su tristeza, y una entereza digna de admirar en estos durísimos momentos, la manchega ha contado con el apoyo de su exmarido, Iker Casillas, que demostrando la buena relación que mantienen desde su separación en 2021 ha querido estar a su lado, y abandonaba el tanatorio segundos después que ella visiblemente emocionado junto a las amigas con las que poco antes veíamos a Sara. Y, al igual que la madre de sus hijos Martín y Lucas, tampoco ha tenido fuerzas para revelar cómo se encuentran tras la muerte de Goyi, que a pesar de su enfermedad estuvo volcada en sus nietos hasta el último momento y en la que tanto la periodista como el exfutbolista tuvieron un apoyo incondicional.