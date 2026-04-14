Sara Carbonero da el último adiós a su madre, Goyi Arévalo: su pareja, José Luis Cabrera, un gran apoyo en el funeral

Días de profundo dolor para Sara Carbonero. La periodista está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, una persona muy importante para ella.

En estos momentos tan complicados, Sara no ha estado sola. Su pareja, José Luis Cabrera, ha permanecido a su lado, mostrándole su apoyo incondicional. Ambos han sido vistos saliendo del funeral, reflejando la tristeza de una despedida tan cercana y reciente.

Sara Carbonero, acompañada de José Luis Cabrera | Gtres

Muy vinculada a sus raíces, la familia ha vivido momentos importantes en Corral de Almaguer, localidad toledana que durante años fue el lugar donde la familia pasaba los veranos y donde Goyi Arévalo vivía hasta hace un tiempo. Sin embargo, en los últimos años, se trasladó a Madrid para estar más cerca de sus hijas.

Sara Carbonero y Jota Cabrera saliendo en el entierro de Goyi Arévalo | Europa Press

Discreta como siempre con su vida privada, la periodista se ha refugiado en su círculo más íntimo para afrontar el duelo. La figura de su madre ha sido fundamental en su vida, lo que convierte esta pérdida en un golpe especialmente duro.

La presencia de José Luis deja ver la complicidad de la pareja. Un apoyo clave en estos momentos en la que la periodista necesita, más que nunca, cercanía y tranquilidad.