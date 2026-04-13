Los besos más icónicos de los famosos: de Iker Casillas y Sara Carbonero a Taylor Swift y Travis Kelce

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que nos invita a recordar esos gestos de amor y afecto que han paralizado alfombras rojas, escenarios y campos de fútbol.

La fecha busca conmemorar el beso más largo de la historia registrado hasta el momento. Según el Libro Guinness, el récord lo ostenta una pareja en Tailandia que, en 2013, permaneció besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Pero en el imaginario colectivo, hay otros besos que, aunque duraron apenas unos segundos, se han quedado grabados para siempre. Estos son algunos de los más memorables:

Iker Casillas y Sara Carbonero

Si hay una imagen que define la alegría de todo un país, es la de la final del Mundial de Sudáfrica 2010. El beso del capitán a la periodista es, para el 78% de los españoles, el más icónico de nuestra historia reciente. Así lo señala una encuesta realizada por Cheerz, la empresa de impresión fotográfica líder en Europa, confirmando que la espontaneidad de aquel momento sigue traspasando pantallas décadas después.

Iker Casillas y Sara Carbonero | Gtres

Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera

En el ámbito internacional, pocos momentos han roto tanto los esquemas como el de los MTV VMAs de 2003. Aunque el plan original era que las artistas se enviaran besos a distancia durante la actuación, minutos antes de salir al escenario Britney Spears decidió que debían hacer algo verdaderamente histórico. El resultado fue el legendario beso en la boca a Madonna (repetido segundos después con Christina Aguilera) que paralizó la industria del pop.

Madonna y Britney Spears | Getty Images

Taylor Swift y Travis Kelce

Uno de los besos virales más recientes es el que protagonizaron Taylor Swift y Travis Kelce en la Super Bowl LVIII. Para celebrar la victoria de los Chiefs, la pareja se fundió en un romántico beso sin importarles todas las cámaras que los rodeaban e inmortalizaron ese momento. Este gesto, sumado a su primer beso público tras un concierto de la gira The Eras Tour, se ha consolidado como el favorito de la Generación Z.

Taylor Swift y Travis Kelce | Getty Images

Shakira y Gerard Piqué

Las galas de premios siempre han sido el escenario perfecto para las sorpresas. En los Billboard 2014, vivimos uno de los momentos más intensos de la entonces pareja. El exfutbolista viajó hasta Las Vegas exclusivamente para acompañar a la cantante en su actuación, regalándonos un beso de película entre bambalinas que acaparó todos los flashes.

Shakira y Gerard Piqué | Getty Images

Sandra Bullock y Meryl Streep

Inolvidable fue el "duelo" de estas dos leyendas en los Critics Choice Awards 2010. Sandra Bullock estaba en un año pletórico y, tras plantar un beso a Meryl sobre el escenario, repitió la jugada poco después con Scarlett Johansson al recibir el MTV Generation Award.

Sandra Bullock y Meryl Streep | Getty Images

Una demostración de que no hay mejor forma de celebrar un éxito que con un arrebato de pasión compartido con colegas y amigas.

Sandra Bullock y Scarlett Johansson | Getty Images

Rachel McAdams y Ryan Gosling

Fueron la pareja soñada tras protagonizar El Diario de Noa. Aunque su relación fuera de cámaras no empezó con buen pie (confesaron que no se caían nada bien al principio), su química terminó estallando en la vida real. Sus recreaciones de los besos de la película en diversas galas de premios desataron la locura de los fans hasta que su historia terminó en 2008.

Rachel McAdams y Ryan Gosling | Getty Images

Jennifer Lopez y Ben Affleck

"Bennifer" nos hizo creer en las segundas oportunidades regalándonos una auténtica "segunda adolescencia" mediática. Tras su reencuentro dos décadas después, la pareja no dejó de mostrar su amor en alfombras rojas y paseos por el mundo. Desafortunadamente, la pasión que los llevó al altar en 2022 no fue suficiente y terminaron firmando su divorcio en 2025, dejando este álbum de besos como el último gran recuerdo de su historia.

Jennifer Lopez y Ben Affleck | Getty Images

Katie Holmes y Tom Cruise

Fue una de las parejas más intensas de los años 2000. Nunca tuvieron reparos en gritar su amor a los cuatro vientos, protagonizando momentos casi coreografiados ante las cámaras. Imposible olvidar su despliegue de afecto en la premiere de La guerra de los mundos en Nueva York, donde un Cruise eufórico dejó claro ante el mundo que estaba completamente enamorado.

Katie Holmes y Tom Cruise | Getty Images

Alice Campello y Álvaro Morata

Otro gran beso que emocionó tanto al mundo del deporte como a las redes sociales ocurrió en Berlín durante la Eurocopa 2024. Tras el pitido final que coronó a España, Morata corrió a las gradas para buscar a Alice y celebrar el hito con su familia. Las imágenes de la pareja besándose en el césped, rodeados de sus hijos, se convirtieron en el broche de oro romántico de aquel torneo hace ya casi dos años.