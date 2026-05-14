La discreta reacción de Pastora Vega tras convertirse en abuela por primera vez

Pastora Vega atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida después de convertirse en abuela por primera vez. La actriz ha sido captada entrando en un teatro apenas unos días después del nacimiento de Markel, el hijo de Jon Arias y la actriz Alba Ribas.

Aunque ha preferido mantenerse muy discreta y no pronunciarse públicamente sobre este momento tan feliz, Pastora sí ha reaccionado de manera muy significativa cuando le han comentado lo especial de la noticia y la ilusión que supone convertirse en abuela primeriza.

Con una sonrisa, la actriz ha asentido cuando le han dicho que imaginaban que estaba encantada con la llegada del pequeño Markel, dejando ver así la enorme felicidad que atraviesa la familia en estos momentos.

Pastora Vega hablando con la prensa | Europa Press

Sin embargo, Pastora Vega ha evitado desvelar cómo se siente ella personalmente ante esta nueva etapa y tampoco ha querido entrar en detalles sobre Jon Arias, Alba Ribas, el recién nacido...

Muy amable pero intentando esquivar las preguntas, la actriz ha continuado su camino hasta entrar en el teatro mientras saludaba educadamente a las personas que se encontraban en la puerta.

La llegada de Markel supone un momento especialmente emocionante tanto para Pastora Vega como para Imanol Arias, que pese a estar separados desde hace años mantienen una buena relación y ahora comparten una nueva e ilusionante etapa familiar como abuelos primerizos.