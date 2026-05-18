Preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega: reaparece visiblemente desmejorada y con oxígeno

La Familia Real noruega atraviesa uno de sus momentos más difíciles, y la última aparición pública de la princesa Mette-Marit ha encendido todas las alarmas. Casada desde 2001 con el príncipe heredero Haakon, su llegada a la Corona resultó un poco polémica debido a su pasado como madre soltera y su origen más humilde.

Sin embargo, con los años ha logrado ganarse el cariño de su pueblo gracias a su cercanía y su firme compromiso social. Pero esa imagen de fortaleza se ha transformado en una gran preocupación nacional tras su reaparición en los actos del Día Nacional de Noruega.

Y es que la princesa heredera consorte se ha mostrado con una evidente fragilidad física y asistida por un dispositivo de respiración portátil, debido a la enfermedad que padece. Así pues, en este artículo te contamos todo sobre su enfermedad y esta aparición tan significativa para su país.

Mette-Marit | Gtres

Un estado físico frágil

Durante el tradicional desfile escolar en Oslo y el posterior saludo desde el balcón del Palacio Real, las cámaras captaron a una Mette-Marit exhausta. La princesa se vio obligada a sentarse en varios momentos mientras su marido y su hijo menor, el príncipe Sverre Magnus, permanecían de pie siguiendo el protocolo.

Las imágenes de la heredera ajustándose la cánula nasal de oxígeno y sufriendo varios ataques de tos evidencian que su dolencia respiratoria ya es imposible de disimular ante las cámaras, dejando claro que la fibrosis pulmonar crónica de la cual padece la empieza a limitar en su día a día.

Mette-Marit | Gtres

Fibrosis pulmonar crónica

La salud de la princesa heredera lleva años pendiendo de un hilo, y es que desde que fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, su agenda oficial se ha visto reducida al mínimo, obligándola a encadenar bajas médicas de manera recurrente.

Esta enfermedad, que provoca una cicatrización progresiva del tejido pulmonar y dificulta gravemente la respiración, parece haber entrado en una fase más delicada, puesto que la princesa cuenta con oxígeno asistido.

Mette-Marit junto a Haakon y su hijo Magnus | Gtres

El frente judicial de Marius Borg

A la debilidad física de la princesa se suma una presión familiar por su hijo mayor, Marius Borg, nacido de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon, quien permanece en prisión preventiva.

El joven se enfrenta a cerca de cuarenta cargos delictivos, incluidos episodios de violencia física y psicológica denunciados por sus exparejas. Con la Fiscalía solicitando una pena que supera los siete años de cárcel, el veredicto definitivo se conocerá el próximo 15 de junio.

Mette-Marit | Gtres

Críticas por las visitas carcelarias

El entorno de la Corona no ha estado exento de reproches en los últimos días, ya que Mette-Marit y Haakon fueron fotografiados acudiendo al centro penitenciario para visitar al joven Marius, una imagen duramente criticada por la opinión pública a los futuros reyes en un entorno carcelario.

Además, la prensa escandinava ha vuelto a reavivar las polémicas informaciones que vinculan el pasado de la princesa con el entorno de Jeffrey Epstein, un asunto por el que ya se vio obligada a pedir disculpas públicas en su momento.

Mette-Marit y Haakon | Gtres

Una buena unión matrimonial

A pesar de los insistentes rumores de distanciamiento debido a la enorme presión del caso Marius, los príncipes herederos optaron por mostrar una relación muy unida en el Día Nacional.

Y es que Haakon de Noruega se mostró sumamente atento, tierno y protector con su esposa en cada minuto del acto, consciente de que la Corona pelea por mantenerse a flote en medio de esta tormenta mediática que une la enfermedad de Mette-Marit y los delitos de su primogénito.