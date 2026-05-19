UN MOMENTO MUY FELIZ
Espartaco, emocionado por convertirse en abuelo por segunda vez: su hija Alejandra Ruiz será madre de nuevo
Espartaco no ha podido ocultar su felicidad al hablar de la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia su segundo nieto. Muy emocionado, ha confirmado que Alejandra Ruiz, su hija, se encuentra perfectamente y que todos están viviendo este embarazo con enorme ilusión.
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Espartaco atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El torero se ha mostrado muy feliz, se convertirá en abuelo por segunda vez y no ha dudado en compartir públicamente la enorme ilusión con la que toda la familia está viviendo esta noticia.
"Estoy encantado, estoy encantado", ha asegurado el torero con una gran sonrisa al hablar de la llegada de este nuevo bebé, dejando claro que no puede estar más feliz ante esta nueva etapa familiar.
Además, Espartaco ha explicado que Alejandra Ruiz Rato, su hija, se encuentra perfectamente y que todos están disfrutando muchísimo de este momento tan especial: "Muy bien, muy bien. Todos muy felices de nuevo".
El torero también ha hablado con un enorme cariño de su primera nieta, Ginebra, de tres años, dejando claro lo importante que ha sido para toda la familia. "Estamos encantados con la nieta", ha comentado orgulloso.
Por ahora, la familia todavía desconoce el sexo del bebé, ya que el embarazo se encuentra en una fase temprana: "No lo sabemos todavía. Es muy pronto".
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Eso sí, Espartaco sí ha adelantado cuándo podría nacer el nuevo miembro de la familia. Según ha revelado, todo apunta a que el bebé llegará alrededor del próximo mes de noviembre: "Yo creo que para noviembre o por ahí será. Creo yo más o menos".
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