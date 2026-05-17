Natalia Figueroa habla de la relación de su nieto con Dora Postigo y lamenta que Lucía Bosé no haya visto "esta unión"

La relación entre Nicolás Martos y Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, avanza con paso firme y cada vez más integrada en sus respectivas familias.

La joven pareja lleva ya un tiempo consolidando su historia de amor, dejándose ver en planes compartidos y generando mucha ilusión en su entorno más cercano, que ve con buenos ojos esta unión entre dos sagas muy conocidas de la cultura española.

Nicolás Martos y Dora Postigo | Gtres

En este contexto, las palabras de Natalia Figueroa lo hacen aún más emotivo. "Imagínate si a Lucía Bosé, amiga íntima mía, le hubieran dicho que iba a haber esta unión. Eso a mí me da mucha pena, que las personas no se puedan enterar de esa unión", confiesa, dejando entrever la mezcla de alegría por el presente de los jóvenes y nostalgia por quienes ya no están para verlo.

Sobre Dora, no escatima en elogios y la define como "maravillosa, maravillosa", dejando claro el cariño y la admiración que siente por la novia de su nieto.

La mujer de Raphael también se ha detenido a hablar del estado del artista tras sus serios problemas de salud. Explica que para él, volver a los escenarios ha sido clave: "La mejor medicina para él, después de haber superado cosas tan graves, es volver a actuar. Porque esa era una incógnita. Es lo primero que él preguntó a los médicos. ¿Voy a poder volver a actuar?".

Raphael y Natalia Figueroa | Gtres

Y añade, visiblemente orgullosa, que el resultado ha superado cualquier expectativa: "Y entonces, no sólo ha podido volver, sino que ha sido un milagro, realmente. Cómo está de vuelta. Cómo ha hecho esta gira. Ha sido que ni mis hijos ni yo nos lo podemos creer. O sea que eso y sus hijos y yo".

Con estas declaraciones, deja claro no solo la fortaleza de Raphael y el papel de la familia en su recuperación, sino también la ilusión con la que vive esta nueva generación, en la que el cariño entre Nicolás y Dora ha sellado una unión que habría emocionado profundamente a figuras tan emblemáticas como Lucía Bosé y Bimba Bosé.