Paz Vega, incómoda al escuchar las últimas informaciones sobre la situación económica que tenía con Orson Salazar

La separación de Paz Vega y Orson Salazar continúa generando polémica semanas después de hacerse pública la ruptura tras 25 años de matrimonio y tres hijos en común.

A su regreso de Cannes, donde ha presentado la película Ana No, junto a Ángela Molina, Paz Vega se ha mostrado feliz por este importante momento profesional y ha asegurado sentirse "muy contenta" después de su paso por el festival.

Paz Vega en el Festival de Cannes | Gtres

Sin embargo, el tono ha cambiado cuando la prensa le ha mencionado las últimas informaciones surgidas en relación a su supuesta situación económica y la de su marido Orson Salazar. Y es que aunque se ha especulado con que este podría haber sido el motivo de su separación, las últimas informaciones apuntan a que supuestamente ambos conocían la situación económica familiar y cómo se estaba gestionando el patrimonio.

Paz Vega con la prensa en el aeropuerto | Europa Press

Muy incómoda al escuchar el tema, Paz Vega ha reaccionado rápidamente dejando claro que no quiere entrar en nada: "Ay, es que no", ha respondido con gesto serio.

A pesar de evitar completamente la polémica, la actriz sí ha querido transmitir cierta tranquilidad: "Todo fenomenal, gracias", ha asegurado ante las cámaras, dejando claro que prefiere refugiarse en el trabajo y mantener su vida privada alejada del foco mediático de momento.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Mientras Orson Salazar continúa con su vida en Madrid y recientemente era fotografiado por la prensa.