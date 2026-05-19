TRAS VOLVER DE CANNES
Paz Vega, incómoda al escuchar las últimas informaciones sobre la situación económica que tenía con Orson Salazar
Paz Vega ha regresado de Cannes después de presentar la película Ana No y ha evitado entrar en la polémica surgida tras las últimas especulaciones sobre cómo su situación económica y si este hubiese sido el detonante de su separación con Orson Salazar.
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La separación de Paz Vega y Orson Salazar continúa generando polémica semanas después de hacerse pública la ruptura tras 25 años de matrimonio y tres hijos en común.
A su regreso de Cannes, donde ha presentado la película Ana No, junto a Ángela Molina, Paz Vega se ha mostrado feliz por este importante momento profesional y ha asegurado sentirse "muy contenta" después de su paso por el festival.
Sin embargo, el tono ha cambiado cuando la prensa le ha mencionado las últimas informaciones surgidas en relación a su supuesta situación económica y la de su marido Orson Salazar. Y es que aunque se ha especulado con que este podría haber sido el motivo de su separación, las últimas informaciones apuntan a que supuestamente ambos conocían la situación económica familiar y cómo se estaba gestionando el patrimonio.
Muy incómoda al escuchar el tema, Paz Vega ha reaccionado rápidamente dejando claro que no quiere entrar en nada: "Ay, es que no", ha respondido con gesto serio.
A pesar de evitar completamente la polémica, la actriz sí ha querido transmitir cierta tranquilidad: "Todo fenomenal, gracias", ha asegurado ante las cámaras, dejando claro que prefiere refugiarse en el trabajo y mantener su vida privada alejada del foco mediático de momento.
Mientras Orson Salazar continúa con su vida en Madrid y recientemente era fotografiado por la prensa.
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