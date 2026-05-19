Lydia Bosch defiende a Demi Moore y estalla contra la presión estética: "Que nos dejen vivir"

Las últimas alfombras rojas internacionales, con el Festival de Cannes 2026 a la cabeza, han vuelto a poner sobre la mesa un debate que durante un tiempo pareció cesar, pero que vuelve a estar a la orden del día: el escrutinio milimétrico al cuerpo de las mujeres, la extrema delgadez y esa exigencia de mostrarse eternamente jóvenes. Una polémica que ha tenido a Demi Moore en el ojo del huracán y sobre la que Lydia Bosch ha querido pronunciarse.

Ocurrió durante la alfombra roja de los Premios Talía, los galardones organizados por la Academia de las Artes Escénicas de España. La actriz, espectacular con un diseño de Rosa Clará, atendió a los micrófonos de la prensa y no ocultó su indignación cuando los periodistas le preguntaron por la presión estética que sufren las actrices como la protagonista de La Sustancia al exponerse a los flashes.

José María del Castillo y Lydia Bosch en los Premios Talía | Gtres

El alegato de Lydia Bosch

Al ser preguntada por la polémica en torno al físico de Demi Moore y los debates sobre si las estrellas de Hollywood aparentan o no la edad que tienen, Bosch se mostró visiblemente molesta con la situación: "Ay no, mira chico, a mí es que esto me parece que la gente tiene que ser más respetuosa y que la gente sea como le dé la gana. Hoy es un día muy feliz, es que esta cosa me enerva mucho", dijo sin rodeos.

La actriz y presentadora, además, pidió a la sociedad un poco más de respeto y empatía hacia los demás cuando opinamos desde el desconocimiento: "Pues [Demi Moore] es una mujer maravillosa y ella sabrá cómo quiere estar, y no sabemos el porqué y lo que sucede o no sucede". "Todos hemos tenido veces que adelgazamos, que engordamos, pero que nos dejen vivir", zanjó.

Menos físico y más cultura

Para la intérprete, la solución a esta obsesión por el físico en los eventos públicos es tan simple como desviar el foco hacia lo que verdaderamente importa en las grandes galas de premios: el talento y los proyectos. "Yo creo que no tenemos que dar tanta bola a esto y dar más bola a la cultura", reivindicó.

Aprovechando su alegato a favor de la cultura, Lydia Bosch no dudó en recordar que este verano regresa a los escenarios poniéndose en la piel de uno de los grandes personajes de la literatura clásica: Fedra. La obra se estrenará del 12 al 16 de agosto en el emblemático Teatro Romano de Mérida, una cita que afronta con tanto respeto como ilusión.

José María del Castillo y Lydia Bosch en los Premios Talía | Gtres

"Me impone mucho, la verdad es que el texto es una delicia", reconoció la actriz sobre esta nueva producción de José María del Castillo, que acudía a los Premios Talía a su lado. "Es una reformulación sobre el mito de Fedra y parte desde un lugar diferente al de las otras Fedras. Es una responsabilidad muy grande porque es un personaje muy conocido por todos; una mujer que se desnuda emocionalmente".

A las puertas de comenzar los ensayos, Bosch tiene claro cuál es el secreto para que este esperado regreso sea un éxito rotundo: "Estoy deseando empezar para crear algo bonito, que la gente disfrute y que yo principalmente también disfrute, porque si uno disfruta, yo creo que todo sale bien".