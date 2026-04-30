Sara Carbonero se despide de su madre con un mensaje íntimo y profundamente doloroso tras su fallecimiento

Sara Carbonero atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, la periodista ha querido rendirle un emotivo homenaje en redes sociales.

Acompañando varias fotografías junto a ella, Sara ha abierto su corazón con un mensaje desgarrador en la que expresa el dolor de la pérdida y el vacío que deja su madre en su vida. "Cuánto te echo de menos, cómo duele... No encuentro sentido ni rumbo, mamá...", comienza escribiendo, dejando claro el profundo impacto que está viviendo.

En el texto, la periodista se muestra completamente rota, confesando que todavía no asimila su ausencia. "No puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, ni que no pueda volver a abrazarte".

Uno de los aspectos más duros para ella es ver cómo la vida continúa mientras su mundo parece haberse detenido. "Para mí es como si el mundo se hubiese parado", asegura, comparando su dolor con la sensación de haber perdido una parte de sí misma.

Sara Carbonero, en el tanatorio tras la muerte de su madre | Gtres

Aun así, también deja espacio para el amor y el agradecimiento. Sara recuerda a su madre como "una mujer sin prejuicios", destacando su bondad, su generosidad y el cariño que despertaba en todos los que la rodeaban. Un legado que, como ella misma reconoce, permanecerá siempre.

El mensaje termina con una promesa: "Te escribiré cada día. Dirección el cielo". Unas palabras con las que Sara Carbonero ha querido despedirse de su madre de la forma más íntima, dejando claro que el amor sigue estando ahí incluso en medio de la pérdida.