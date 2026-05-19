Gemma Pinto da la última hora sobre su cuñado, Álex Márquez, tras su accidente: "Fue un susto muy fuerte"

Gemma Pinto ha asistido al último evento organizado por Goa Organics, en Madrid, donde además de hablar sobre belleza y cuidado capilar, también se ha pronunciado sobre el accidente sufrido por Álex Márquez, hermano de su novio, Marc Márquez.

Gemma Pinto y Marc Márquez | Gtres

Muy discreta y evitando entrar en demasiados detalles por respeto al piloto y a toda la familia, la influencer sí ha querido mandar un mensaje tranquilizador después del enorme revuelo generado por el accidente.

Álex Márquez | Gtres

"La verdad es que fue un susto muy fuerte para la familia y también para toda la afición al motociclismo", ha confesado Gemma Pinto, reconociendo el impacto que ha tenido el accidente tanto dentro como fuera del circuito.

Gemma Pinto hablando con la prensa | Europa Press

Aun así, ha querido transmitir calma asegurando que Álex Márquez evoluciona favorablemente: "Lo único que puedo decir es que está bien, está estable, y ahora pues a recuperarse como todos".

Gemma también ha querido destacar la fortaleza física y mental de los pilotos de motociclismo, comparándolos incluso con los toreros por la capacidad que tienen para recuperarse después de sufrir accidentes tan duros: "Están hechos de otra pasta".

Además, ha asegurado que ahora lo más importante es que el piloto pueda recuperarse tranquilo y rodeado del cariño de los suyos: "Toda la fuerza y mimos del mundo".